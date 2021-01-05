Ларионов признался, что в сборной России не ожидали такого резвого начала матча от Канады
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Надо отдать должное Канаде, они были свежее, быстрее и резче. Канадцы создавали моменты, вчетвером откатывались в обороне, держали шайбу. Мы не ожидали такого начала. К сожалению, наш гол отменили. Мы меняли сочетания нападающих во время игры. Начиная со второго периода, мы играли неплохо», — цитирует Ларионова «Чемпионат».
Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет за третье место либо с США, либо с Финляндией.
Ранее сообщалось, что сборная России второй раз в истории МЧМ не отметилась ни одним голом в ворота канадцев.