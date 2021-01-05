Ларионов ответил на вопрос об отставке с поста тренера молодёжной сборной России по хоккею

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Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов отреагировал на вопрос об отставке после поражения от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.
Ларионов ответил на вопрос об отставке с поста тренера молодёжной сборной России по хоккею
  • globallookpress.com

«Напрашивается ли отставка и был ли подход к игре правильным? Можно как угодно рассуждать, если говорить, что произошло. Нужен анализ, нельзя сразу сказать, правильный подход или нет. Неприятное поражение, но я горжусь парнями, у этих ребят большое будущее, им надо расти дальше и пройти через такие поражения», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

По его мнению, легче всего начать играть от обороны в сложной ситуации, но нужно проповедовать российский хоккей, но он не хочет менять ничего в стиле своей команды.

Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее Ларионов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Канадой на МЧМ.

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