Ларионов рассказал, чего не хватило сборной России в матче с Канадой на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился мнением, чего не хватило его команде в матче с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

По его мнению, с Канадой любой команде необходимо приложить гораздо больше усилий, чем с другими соперниками.

«Мы понимали, что Канада здесь не проигрывает. Нужно было держать шайбу как можно больше, но этого не получилось. Трудно играть, когда получаешь четыре минуты штрафа. В таких матчах удаления решают исход. Мы дали возможность сопернику забить второй гол. Нам не хватило энергии, усилий, мастерства перевести игру в зону соперника», — цитирует Ларионова Sport24.

Он подчеркнул, что у канадцев сильная сборная, а россиянам нужно готовиться к матчу за третье место, при том, что они максимально выложились в минувшей игре.

«Канадцы были лучшими, это основная причина нашего поражения», — подчеркнул Ларионов.

Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее глава ФХР выразил мнение, что голкипер Ярослав Аскаров нормально сыграл в матче с Канадой на МЧМ-2021.