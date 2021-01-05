Ротенберг прокомментировал поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021

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Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отреагировал на поражение национальной команды от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«За последние 11 лет мы десять раз играли в полуфинале, это высокие показатели. Никто не согласен с этим поражением, но мы постоянно идём в лидерах. Есть стабильность, но в то же время есть и над чем работать, золото — это то, к чему всегда стремится сборная России», — цитирует функционера ТАСС.

Он отметил, что в российском хоккее в течение многих лет была проделана огромная работа, поэтому стоит поддержать команду в трудный момент, а сборная должна максимально подготовиться к матчу за третье место. Кроме того, по его мнению, ещё рано подводить итоги турнира, а тренерский штаб сделает верные выводы из проигранной встречи.

«Поражение — всегда сирота, а у победы много отцов. Очень много деталей, тут надо разговаривать с тренерским штабом. Внутри много вопросов, которые нужно обсуждать и разговаривать. Мы все понимаем, что у нас ноль голов за два матча со сборной Канады, но разбор будем проводить уже после матча за бронзу, это будет правильно для команды», — добавил Ротенберг.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее Фёдор Канарейкин заявил, что молодёжная сборная России по хоккею вчистую проиграла Канаде.

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