Канарейкин: молодёжная сборная России по хоккею вчистую проиграла Канаде

Заслуженный тренер России по хоккею Фёдор Канарейкин прокомментировал поражение национальной команды от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Хочу поздравить канадцев. Сегодня они были сильнее. Все знают, как они начинают играть с первых минут, но мы, к сожалению, не смогли ничего противопоставить. Игра проиграна вчистую. Как можно что-то сделать, если не забиваем голы? Лидеры должны работать и вести команду», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что идёт очень много разговоров о талантах российских игроков, но в минувшей встрече не удалось показать себя хорошей командой. Специалист также назвал труднообъяснимым тот факт, что голкипер Ярослав Аскаров несколько раз терял клюшку. По его мнению, вратарю необходимо работать над этим аспектом.

«Мы все желали видеть другой результат, но даже после такого чувствительного поражения есть шанс побороться за медали. На кону стоит многое. Не стоит заниматься глубоким самоанализом. Наоборот, нужно грамотно подготовиться к игре за третье место. Если начать переживать и углубляться, мы можем и мимо завтрашней игры проехать», — подчеркнул Канарейкин.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее тренер сборной Канады заявил, что он полностью доволен матчем с Россией на МЧМ по хоккею.