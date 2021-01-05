Тренер сборной Канады заявил, что он полностью доволен матчем с Россией на МЧМ по хоккею

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Главный тренер молодёжной сборной Канады по хоккею Андре Туриньи прокомментировал победу над Россией в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

По его словам, он гордится подготовкой команды к матчу, своим штабом и в особенности — игроками.

«Они были настойчивы и заряжены сегодня. Мне понравилось буквально всё в нашей игре: спецбригады действовали здорово, наши видеотренеры отлично сработали, вратарь был великолепен. Завтра у нас большой тест, ещё ничего не окончено», — приводит слова Туриньи РИА Новости.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее капитан молодёжной сборной России извинился за разгромное поражение от Канады.

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