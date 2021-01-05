Капитан молодёжной сборной России извинился за разгромное поражение от Канады

Капитан и нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин принёс извинения болельщикам за поражение от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Хочу извиниться за результат перед болельщиками, всеми, кто болел и смотрел. Тяжёлое чувство испытываю, но завтра игра, надо выходить максимально заряженными», — цитирует Подколзина РИА Новости.

Он отметил, что для многих российских игроков матч за третье место станет последним на молодёжных первенствах и поэтому особенно хочется одержать в нём победу.

Россия разгромно проиграла Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео лучших моментов матча между Россией и Канадой на МЧМ-2021.