Тренер Новиков назвал трагедией поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021

Заслуженный тренер России Юрий Новиков эмоционально высказался о поражении национальной команды от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Это трагедия! Психологический удар для болельщиков, для ребят. Но бросать сейчас в них камни или шайбы тоже смысла большого нет. Мы подмечали, что на чемпионате мы не имели преимущества ни в физике, ни в выносливости, надеялись, что раскрутимся и будем играть на других скоростях ближе к финалу. К сожалению, этого не случилось. Канадцы нас просто смяли», — цитирует Новикова Sport24.

Он отметил, что канадцы оказались сильнее практически в каждом аспекте, а также допустил, что россияне могли оказаться не готовы к матчу. Эксперт также обратил внимание, что родоначальники хоккея всегда здорово начинают игру, поэтому в первом периоде против них всегда нужно ставить цель продержаться.

«В первом периоде нужно сделать, что угодно, своя тактика должна быть обязательно, может быть, даже тактика разрушения, а не игры. В первом периоде нельзя давать такую фору. Вернуться в эту игру было очень сложно», — подчеркнул специалист.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее Роман Ротенберг прокомментировал поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021.