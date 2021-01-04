«Он ввязался в рискованную историю»: Фетисов о работе Ларионова в молодёжной сборной России на МЧМ и отсутствии системы

Сборная России может выиграть молодёжное первенство мира, которое проходит в Канаде. Об этом заявил двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Однако эта победа, по его словам, не окажет позитивного влияния на развитие хоккея в стране. Депутат Государственной думы считает, что отечественному хоккею не хватает системности и профессионалов. Также эксперт поделился мнением о работе главного тренера отечественной национальной команды Игоря Ларионова и подчеркнул, что специалист «ввязался в рискованную историю».

— Почему молодёжная сборная России так плохо играет с командами, проповедующими оборонительный хоккей?

— Во-первых, против нас всю жизнь все обороняются. Это я могу сказать и как бывший хоккеист, и как тренер. Это также связано с подготовкой спортсменов, с философией и с тем, кто руководит сегодня нашим хоккеем. Может быть, исходить стоит из этого?

— Но с той же Германией Россия на МЧМ провела множество матчей и смотрелась куда более уверенно.

— Я знаю только, что в хоккей нужно вернуть профессионалов. Ни в одной из стран, с которыми мы конкурируем, нет людей, пришедших в хоккей со стороны. Я хорошо к ним отношусь, но пусть они занимаются тем, что им присуще. А хоккей — специфическая тема. В ней хватает нюансов, через которые некоторые прошли самостоятельно. Мы можем каждый раз возвращаться к одному и тому же, ведь на сегодняшний день спорт перешёл под управление людей, которые в нём ничего не соображают. И это тема, которая требует серьёзного разговора.

— Когда вы смотрите на молодёжку, то видите хотя бы в чём-то руку Игоря Ларионова?

— А что это означает?

— Какое-то его влияние на команду.

— Ты не можешь никак повлиять на команду, с которой взаимодействуешь всего две-три недели. Сейчас он работает с молодыми ребятами, которые сразу после МЧМ вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам. У нас нет системы. Возглавив молодёжную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю, на самом деле. Лично я не понимаю, зачем он в неё вписался.

Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьёзный вызов. На самом деле, молодёжный хоккей — это или стабильная система, к которой ты не имеешь отношения (а Ларионов не имеет к ней никакого отношения), или возможность использовать свой талант и ресурс. Но ничего нового дать этим ребятам, которые воспитаны особым образом, он не в состоянии однозначно. Повторюсь: это тема, требующая системного подхода. Конечно, Ларионов может настроить подопечных на какую-то отдельную игру, но в целом это не его тема. Мы все хотим пожелать Игорю удачи. Он может стать национальным героем, если молодёжка выиграет МЧМ, но может превратиться и во врага.

— Когда видитесь с Ларионовым, обсуждаете с ним эту тему?

— Общаюсь с Игорем. Прямо говорил ему: «Не понимаю, зачем тебе это нужно — человеку, который в 60 лет дебютировал в роли тренера». На самом деле, это серьёзный вызов. Недавно поздравлял Ларионова с юбилеем и сказал: «Игорь, услышь меня. Всё, что ты им говоришь, всё, что с ними произойдёт дальше, — это вообще ни о чём… Ребята вернутся в свои клубы, где другие тренеры и разное направление работы». Но он сказал, что всё знает и умеет. Остаётся лишь пожелать ему удачи. Общаюсь с ним и с другими людьми, связанными с хоккеем, которые остаются в моей жизни.

— Вы сами смотрите матчи МЧМ?

— Нет. Может быть, посмотрю игру с Канадой. Я же не сумасшедший, чтобы по ночам следить за хоккеем, к которому не имею отношения. Никакой ностальгии не испытываю. Моя главная тема сейчас — это экология, будущее человечества. Спорт отошёл на десятый план. Нужно быть совсем сумасшедшим, чтобы встать в 05:00 и смотреть матч Россия — Германия.

— Самый занудный матч, который я когда-либо видела — олимпийский финал 2018 года с участием тех же команд…

— Кстати, мы смотрели ту игру вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Получается, наша поддержка помогла ребятам. И Никита Гусев, вопреки всей системе, которая его отвергала, оформил дубль в финале. Поддержал же Никиту тогда ЦСКА, президентом которого я являлся. Но это месть, которая не принесла пользы нашему хоккею, а лишь поддержала тех людей, которые туда ворвались. Это демоническая история, и я отношусь к ней особым образом. Быть в шаге от проигрыша немцам в финале Олимпийских игр, которые на тот момент оказались никому не нужны… Хотя я тогда поддержал ребят — ведь они не были виноваты в том, что никто в Пхёнчхан не приехал. Зато у определённых людей появилась возможность рулить дальше.

— Канада постоянно демонстрирует атакующий хоккей. Они ведь не могут не видеть, что сборная России испытывает проблемы в матчах с командами, действующими от обороны. Хозяева теоретически способны сделать ставку на такую игру?

— Я могу сказать так: российская команда в состоянии выиграть МЧМ, но это не поменяет моего отношения к происходящему в нашем хоккее, в частности в детском. У нас дети сегодня вынуждены платить тренерам от 4 тыс. до 6 тыс. рублей каждый раз за какие-то непонятные подкатки. И победа в Канаде только сохранит места в российском хоккее тем, которые сейчас рушат его систему, будет сделан ещё один шаг назад. Поэтому для меня это двоякая история. Выиграем — все будут счастливы. Проиграют — будем переживать. Вот в Канаде и США система есть, и они не зависят ни от руководства, ни от кого. Она создана, работает и помогает заиграть многим пацанам. В России же на огромной территории нам бывает сложно собрать 20 человек. Сравните с относительно небольшими Финляндией и Швецией, где за счёт правильной работы появляется гораздо больше высококлассных хоккеистов. И там родители не платят деньги за никому не нужные подкатки.

— Вы можете выделить хотя бы кого-то из хоккеистов сборной России?

— Повторюсь, я не смотрю МЧМ. Мне это неинтересно. Я даже в КХЛ никого не знаю. Мне всё равно, поскольку меня это не касается. Мне сказали, что я ничего не соображаю в хоккее и спорте. Раз так, то что мне там делать? Слава богу, есть чем заниматься в жизни.