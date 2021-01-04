Чудо в Баффало, разгром в Остраве и остросюжетные полуфиналы: как Россия играла с Канадой на МЧМ по хоккею в XXI веке

Полуфинальный матч между молодёжными сборными России и Канады станет 20-м в истории противостояния двух хоккейных супердержав в XXI веке на чемпионатах мира. Пока небольшое преимущество на стороне «кленовых листьев»: на их счету десять побед при девяти поражениях. При этом пути команд восемь раз пересекались в финале. А самая памятная встреча состоялась в 2011-м в Баффало, где подопечные Валерия Брагина одержали волевую победу и завоевали трофей.

Противостояние сборных России и Канады по праву считается самым принципиальным не только на взрослом уровне, но и на молодёжном. Отечественная команда регулярно встречается на чемпионатах мира и с США, но игры с ними всё же вызывают у зрителей по всему миру меньший интерес, нежели с родоначальниками хоккея.

При этом пути «красной машины» и «кленовых листьев» пересекаются практически на каждом МЧМ. А в прошлом году в Чехии принципиальные соперники и вовсе сыграли дважды. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина нанесли оппоненту самое крупное поражение в истории противостояния (6:0), однако в финале потерпели обидное поражение (3:4), хотя на 49-й минуте вели с разницей в две шайбы.

Всего в XXI веке, начиная с МЧМ-2001 в Москве и Подольске, команды встречались 19 раз. Небольшое преимущество пока остаётся на стороне «кленовых листьев» — десять побед при девяти поражениях. При этом чаще всего команды сходились именно в плей-офф: дюжина матчей против семи на групповом этапе. И подавляющее число встреч приходится на финал — восемь (2002—2003, 2005—2007, 2011, 2015 и 2020). Ещё по два раза соперники выясняли отношения друг с другом в полуфинале (2009, 2012) и игре за третье место (2013, 2014) и ни разу — в четвертьфинале.

Таким образом, встреча в полуфинале станет для соперников лишь третьей на МЧМ в XXI веке и первой за последние девять лет. Любопытно, что предыдущие две также состоялись в Канаде и стали самыми результативными в истории противостояния. В обеих было заброшено по 11 шайб.

В 2009-м победу в серии буллитов одержали хозяева турнира — 6:5. Они четырежды выходили вперёд, но гости четыре раза отыгрывались. А в концовке матча Россию неожиданно вывел вперёд Дмитрий Клопов. Однако канадцы сумели сравнять счёт за пять секунд до финальной сирены благодаря точному броску Джордана Эберле, а потом в серии буллитов вырвать победу благодаря его же точному броску. Примечательно, что в 2015-м нападающий стал чемпионом мира на взрослом уровне и в финале с Россией (6:1) отдал результативную передачу на Сидни Кросби.

В 2012-м Россия взяла у принципиального соперника реванш с аналогичным счётом, но в основное время. На этот раз отечественная команда с Андреем Василевским, Евгением Кузнецовым, Никитой Нестеровым, Никитой Кучеровым и Никитой Гусевым в составе устроила хозяевам «холодный душ». К 48-й минуте она вела 6:1, однако в оставшееся до финальной сирены время умудрилась пропустить четыре безответные шайбы и едва не позволила североамериканцам совершить впечатляющий камбэк.

В целом на МЧМ в Канаде пути коллективов пересекались семь раз, и в четырёх случаях победа оставалась за родоначальниками хоккея. А один из самых памятных матчей в истории противостояния состоялся в США в 2011-м.

Тот турнир начался для сборной России крайне непросто. Она стартовала с поражений как раз от «кленовых листьев» (3:6) и Швеции (0:2) и с трудом вышла из группы. В четвертьфинале команда Брагина с огромным трудом в овертайме переиграла Финляндию (4:3) благодаря дублю 18-летнего Кузнецова. А в полуфинале уже в серии буллитов оказалась сильнее Швеции (4:3) и взяла у скандинавов реванш.

Далее настала очередь решающего противостояния с Канадой. Североамериканцы подошли к нему с серией из пяти побед подряд над принципиальным соперником на МЧМ, три из которых пришлись на финал. Перед матчем они считались явными фаворитами. На их стороне был и переполненный «Кибэнк-центр», который освистывал каждое действие отечественной дружины. И россияне с давлением поначалу не справились. Уже в первом периоде в составе «кленовых листьев» отличились Райан Эллис и Картер Эштон, а в начале второго ворота Дмитрия Шикина поразил Брэйден Шенн.

Казалось, отыграться после такого подопечные Брагина уже не сумеют. Однако в заключительной 20-минутке им удалось перевернуть игру с ног на голову. Буквально за пять минут Артемий Панарин, Максим Кицын и Владимир Тарасенко отличились трижды и сравняли счёт. А в концовке оппонента добили всё тот же Панарин и Никита Двуреченский.

Многие из состава той «молодёжки» выросли в настоящих звёзд: Панарин, Кузнецов, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов.

К сожалению, не все из триумфаторов МЧМ-2011 дожили до наших дней. Хоккеисты «Локомотива» защитник Юрий Урычев и нападающий Даниил Собченко погибли в авиакатастрофе под Ярославлем спустя всего девять месяцев после финальной встречи с Канадой.

В целом матчи между Россией и Канадой на МЧМ, как правило, получаются результативными. В новом веке соперники лишь дважды забрасывали менее четырёх шайб на двоих. Отечественная команда дважды обыгрывала североамериканцев со счётом 2:1. Сначала в рамках встречи за третье место в 2014-м, а затем — на групповом этапе в 2019-м.

Другая любопытная отличительная черта сражений — непредсказуемость. Оппоненты зачастую обменивались сериями из двух-трёх побед. Так, в 2002-м и 2003-м они дважды встречались в финале МЧМ, и в обоих случаях верх взяла отечественная дружина — 5:4 и 3:2 соответственно.

Особенно запоминающейся получилась игра в Чехии. Впервые пути команд на том турнире пересеклись ещё на групповом этапе, и подопечные Владимира Плющева уступили — 2:5. Запомнилась игра и серьёзным скандалом: Александр Свитов плюнул в нападающего Брайана Сатерби, который провоцировал его.

Перед решающим противостоянием эмоции тоже были накалены до предела, а хоккеисты едва не подрались в лифте отеля. Как и в 2011-м, нашим хоккеистам удалось совершить камбэк. По ходу матча они уступали 1:3, но в концовке забросили три шайбы за десять минут. А победу команде принёс гол Антона Волченкова.

А вот с 2007-го по 2011-й «кленовые листья» одержали над соперником пять побед подряд, причём три (2007—2009) — в финале. В 2005-м они забросили в ворота нашей «молодёжки» шесть шайб — 6:1. После трёх пропущенных шайб тренерский штаб заменил Антона Худобина на Андрея Кузнецова, но это не помогло.

В следующем году россияне намеревались взять у североамериканцев реванш на их территории, но потерпели не менее болезненное поражение — 0:5. Прервать неудачную серию удалось лишь в 2011-м, после чего подопечные Брагина обыграли канадцев ещё в трёх матчах из четырёх, потерпев поражение лишь на групповом этапе домашнего МЧМ-2013 — 1:4.