СМИ: Ларионов после матча с Канадой говорил по-английски, отвечая на вопрос российского журналиста
Как сообщает «Спорт-Экспресс», изначально специалист отвечал на английском на вопросы североамериканской прессы, а затем продолжил говорить, не меняя язык, после вопроса от российского журналиста.
При этом отмечается, что после подсказки тренер уже продолжил говорить на русском языке.
Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.
Ранее тренер Юрий Новиков назвал трагедией поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021.