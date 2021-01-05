СМИ: Ларионов после матча с Канадой говорил по-английски, отвечая на вопрос российского журналиста

Короткая ссылка
Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов на пресс-конференции после поражения от Канады в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне говорил на английском языке, отвечая на заданный по-русски вопрос российского журналиста.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», изначально специалист отвечал на английском на вопросы североамериканской прессы, а затем продолжил говорить, не меняя язык, после вопроса от российского журналиста.

При этом отмечается, что после подсказки тренер уже продолжил говорить на русском языке.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее тренер Юрий Новиков назвал трагедией поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить