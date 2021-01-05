В сети появилось видео, как российские хоккеисты настраивались на матч с Канадой на МЧМ
Ролик опубликовала Международная федерация хоккея (IIHF) в Twitter.
На видео хоккеисты подбадривали друг друга, а один их игроков прокричал: «Вы готовы, девочки, нет?»
Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.
Ранее тренер Юрий Новиков назвал трагедией поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021.
Fired up! @russiahockey#WorldJuniorspic.twitter.com/MClaMK2dMG— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021