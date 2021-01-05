В сети появилось видео, как российские хоккеисты настраивались на матч с Канадой на МЧМ

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В Интернете опубликовали видео, на котором игроки сборной России по хоккею настраиваются перед выходом на лёд на матч с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

Ролик опубликовала Международная федерация хоккея (IIHF) в Twitter.

На видео хоккеисты подбадривали друг друга, а один их игроков прокричал: «Вы готовы, девочки, нет?»

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее тренер Юрий Новиков назвал трагедией поражение сборной России от Канады на МЧМ-2021.

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