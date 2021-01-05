В сети появилось видео, как российские хоккеисты настраивались на матч с Канадой на МЧМ

В Интернете опубликовали видео, на котором игроки сборной России по хоккею настраиваются перед выходом на лёд на матч с Канадой в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.