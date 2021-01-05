Канадский эксперт: сборная России по хоккею ничего не показала в полуфинале МЧМ

Канадский эксперт Стив Курнианос отреагировал на итоги матча со сборной России по хоккею в полуфинале молодёжного чемпионата мира 2021 года в Эдмонтоне.

«Что ещё можно сказать, кроме как о полном доминировании Канады в начале и удушении соперника в продолжении для окончательного закрытия вопросов о победителе. Россия ничего не показала, и не из-за недостатка усилий или исполнительского мастерства. У Канады была лучшая команда, и это было заметно», — написал Курнианос в своём Twitter.

Россия разгромно уступила Канаде со счётом 0:5 и теперь сыграет в матче за бронзу. «Кленовые листья» же вышли в финал. Обе встречи пройдут 6 января.

Ранее в сети появилось видео, как российские хоккеисты настраивались на матч с Канадой на МЧМ.