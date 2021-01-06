Сборная России впервые в истории проиграла матч за третье место на МЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею впервые в истории не смогла выиграть в матче за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира.
Сборная России впервые в истории проиграла матч за третье место на МЧМ по хоккею

    Российская сборная потерпела крупное поражение от команды Финляндии в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2021 года (1:4).

    До настоящего момента российские хоккеисты восемь раз играли в матчах за бронзу и каждый раз добивались победы. В активе отечественных спортсменов значились победы над чехами (1996, 1997), американцами (2008), словаками (2009), канадцами (2013, 2014), шведами (2017) и швейцарцами (2019).

    Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021.

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