Сборная России впервые в истории проиграла матч за третье место на МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею впервые в истории не смогла выиграть в матче за бронзовые медали на молодёжном чемпионате мира.

Российская сборная потерпела крупное поражение от команды Финляндии в матче за бронзовые медали молодёжного чемпионата мира 2021 года (1:4).

До настоящего момента российские хоккеисты восемь раз играли в матчах за бронзу и каждый раз добивались победы. В активе отечественных спортсменов значились победы над чехами (1996, 1997), американцами (2008), словаками (2009), канадцами (2013, 2014), шведами (2017) и швейцарцами (2019).

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде Финляндии в матче за бронзу МЧМ-2021.