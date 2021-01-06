Россия играет вничью с Финляндией после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021
После второго периода в матче между сборными России и Финляндии счёт равный — 1:1.
В составе российской команды голом отметился Иля Сафонов (седьмая минута).
У финнов отличился Антон Лунделль (16-я минута).
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров не провёл ни одного матча на ноль на МЧМ-2021.