Россия играет вничью с Финляндией после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021

Сборные России и Финляндии имеют в активе по одному голу после второго периода в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.

После второго периода в матче между сборными России и Финляндии счёт равный — 1:1.

В составе российской команды голом отметился Иля Сафонов (седьмая минута).

У финнов отличился Антон Лунделль (16-я минута).

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров не провёл ни одного матча на ноль на МЧМ-2021.