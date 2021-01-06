Россия играет вничью с Финляндией после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021

Короткая ссылка
Сборные России и Финляндии имеют в активе по одному голу после второго периода в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года.
Россия играет вничью с Финляндией после второго периода матча за бронзу МЧМ-2021

    После второго периода в матче между сборными России и Финляндии счёт равный — 1:1.

    В составе российской команды голом отметился Иля Сафонов (седьмая минута). 

    У финнов отличился Антон Лунделль (16-я минута).

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров не провёл ни одного матча на ноль на МЧМ-2021.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить