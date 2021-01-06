Аскаров не провёл ни одного матча на ноль на МЧМ-2021 по хоккею

Короткая ссылка
Голкипер сборной России по хоккею Ярослав Аскаров не сумел отстоять свои ворота в неприкосновенности ни в одном матча на молодёжном чемпионате мира 2021 года.
Аскаров не провёл ни одного матча на ноль на МЧМ-2021 по хоккею

    Аскаров пропустил шайбу в матче за третье место МЧМ-2021 с национальной командой Финляндии. Гол был оформлен на шестой минуте второго периода.

    Таким образом, российский голкипер не провёл ни одного матча на ноль на молодёжном чемпионате мира. До этого он пропустил в играх с командами США, Чехии, Швеции, Германии и Канады.

    RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

    Ранее сообщалось, что в сети появилось видео первого гола команды Финляндии в ворота сборной России в матче за бронзу МЧМ-2021. 

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить