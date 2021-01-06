Аскаров не провёл ни одного матча на ноль на МЧМ-2021 по хоккею
Аскаров пропустил шайбу в матче за третье место МЧМ-2021 с национальной командой Финляндии. Гол был оформлен на шестой минуте второго периода.
Таким образом, российский голкипер не провёл ни одного матча на ноль на молодёжном чемпионате мира. До этого он пропустил в играх с командами США, Чехии, Швеции, Германии и Канады.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.
Ранее сообщалось, что в сети появилось видео первого гола команды Финляндии в ворота сборной России в матче за бронзу МЧМ-2021.