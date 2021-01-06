Сборная России в шестой раз осталась без медалей МЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею в шестой раз в истории не смогла завоевать медали на молодёжном чемпионата мира.

Сборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место и осталась без медалей на молодёжном чемпионате мира 2021 года в Эдмонтоне.

До настоящего момента российские хоккеисты лишь пять раз не попадали в число призёров молодёжного первенства планеты. Это происходило в 1993-м (шестое место), 2001-м (седьмое место), 2004-м (пятое место), 2010-м (шестое место) и 2018-м (пятое место) годах.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2021 года между сборными России и Финляндии.

Ранее сообщалось, что сборная России впервые в истории проиграла матч за третье место на МЧМ-2021.