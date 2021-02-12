Пашков сомневается, что Ларионову удастся возродить советский хоккей в сборной России

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о победе сборной России по хоккею над Финляндией (3:2) в первом матче Шведских игр.

«Радует, что российская команда стартовала с победы. Причём не случайной, а заслуженной. Параллели с победой над Финляндией на Кубке Карьяла напрашиваются. Та команда была собрана на базе молодёжки, эта же немного взрослее, но стиль игры остаётся узнаваемым. Много контроля шайбы, комбинаций, раскатов, минимум забросов по борту и пробросов — здесь рука Ларионова чувствуется. Он пытается возродить хоккей, в который когда-то сам играл. Это интересный эксперимент, заслуживающий уважения и обсуждения. Но при всей моей симпатии к советскому хоккею, удастся ли возродить его сейчас — вопрос спорный. Игра за последние десятилетия изменилась и во многом упростилась. Чтобы в таких условиях играть в советский хоккей, необходима огромная базовая работа, укомплектованность мастерами, сыгранность и автоматизм. Такой базы у нас нет, она осталась в прошлом. Если в клубе 300 дней в году ты играешь в один хоккей, то в сборной страны сможешь эффективно перестроиться на другой лишь в том случае, если соперник ниже уровнем. Это мы и видим на Евротуре», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

Ранее Ларионов назвал непростым матч сборной России по хоккею с Финляндией.