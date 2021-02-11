Ларионов назвал непростым матч сборной России по хоккею с Финляндией

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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России по хоккею Игорь Ларионов оценил прошедшую игру с Финляндией в рамках третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских игр.
Ларионов назвал непростым матч сборной России по хоккею с Финляндией
  • AFP

«Непростой матч — по разным причинам. Это и падаптация к большой площадке, на что потребовалось время. И первый матч всегда сложный. Цельной игры не получилось, но отыграли в свою силу и добились важной победы. Команда молодая у нас, только полтора дня вместе», — цитирует Ларионова РИА Новости.

При этом он отметил, что доволен победой над суоми, несмотря на то что команда потеряла контроль над игрой во втором периоде.

«Конечно, хочется видеть более зрелищную игру от нашей команды, более зрелых ходов от защитников, более спокойных действий от нападающих», — сказал Ларионов.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Финляндию на старте Шведских хоккейных игр со счётом 3:1. Эта победа стала для россиян седьмой подряд в Евротуре.

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