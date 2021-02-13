«Рейнджерс» без Панарина уступил «Бостону» в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Рейнджерс» без Панарина уступил «Бостону» в матче НХЛ
  • © Reuters

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 0:1.

Единственную шайбу в игре забросил Ник Ритчи. 

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 30 бросков, а отечественный форвард коллектива из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду 20 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями. 

Другой российский нападающий «Рейнджерс», Артемий Панарин, не принимал участия в этой игре.

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит матч НХЛ с «Бостоном» из-за травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить