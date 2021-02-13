«Рейнджерс» без Панарина уступил «Бостону» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 0:1.

Единственную шайбу в игре забросил Ник Ритчи.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 30 бросков, а отечественный форвард коллектива из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду 20 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями.

Другой российский нападающий «Рейнджерс», Артемий Панарин, не принимал участия в этой игре.

Ранее сообщалось, что Панарин пропустит матч НХЛ с «Бостоном» из-за травмы.