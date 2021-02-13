«Рейнджерс» без Панарина уступил «Бостону» в матче НХЛ
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Встреча прошла в Нью-Йорке и завершилась со счётом 0:1.
Единственную шайбу в игре забросил Ник Ритчи.
Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 29 из 30 бросков, а отечественный форвард коллектива из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду 20 минут 34 секунды и не отметился результативными действиями.
Другой российский нападающий «Рейнджерс», Артемий Панарин, не принимал участия в этой игре.
Ранее сообщалось, что Панарин пропустит матч НХЛ с «Бостоном» из-за травмы.