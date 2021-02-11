Абсолютное превосходство: сборная России под руководством Ларионова одержала седьмую победу подряд в Еврохоккейтуре

Сборная России по хоккею обыграла Финляндию в стартовом матче шведского этапа Евротура (3:2) и одержала седьмую победу из семи возможных в рамках текущего сезона турнира. В четвёртый раз успеха с командой добился Игорь Ларионов, который на соревновании исполняет обязанности главного тренера. Героями противостояния стали набравшие по два балла за результативность капитан Дамир Жафяров и Иван Чехович. А вратарь Александр Самонов совершил 20 сейвов.

Тренерская рокировка в преддверии юниорского чемпионата мира

К Шведским хоккейным играм сборная России подошла в роли уверенного лидера Еврохоккейтура. В шести матчах турнира команда одержала шесть побед, четыре из которых — в основное время. Отнять очки у отечественных хоккеистов сумели лишь скандинавы, которые дважды потерпели поражение в серии буллитов.

При этом на два предыдущих этапа сборная приезжала абсолютно в разных составах. На Кубок Карьяла отправилась молодёжка под руководством Игоря Ларионова. В результате она произвела фурор, одержав три победы с общим счётом 11:3. А вот на домашнем Кубке Первого канала выступил взрослый коллектив во главе с Валерием Брагиным. Результат оказался тем же — уверенный триумф.

Казалось, в Швецию национальную команду также повезёт её наставник, но ФХР вновь неожиданно сделала выбор в пользу Ларионова. В федерации объяснили это решение желанием предоставить штабу специалиста опыт в преддверии чемпионата мира U18 в Анн-Арборе и Плимуте, который состоится в апреле. Тем более в него были включены наставники сборной соответствующего возраста Альберт Лещёв и Владимир Филатов.

«Мы рассчитываем только на золото. Штаб сформирован из тренеров, которые едут на этот турнир. Нам важно, чтобы Ларионов получал опыт работы с командами до 20 лет. Мы с Брагиным на связи, постоянно обсуждаем все вопросы», — приводит слова первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга «Чемпионат».

Часть команды действительно составили хоккеисты, которые имеют возможность поехать в США. Среди них оказалось сразу восемь человек, выступавших на МЧМ-2021 (Ярослав Аскаров, Семён Чистяков, Захар Бардаков, Шакир Мухамадулин, Василий Подколзин, Кирилл Кирсанов, Марат Хуснутдинов, Максим Грошев). Получил вызов и совсем юный нападающий Никита Чибриков, которому нет ещё 18.

Впрочем, основу сборной составили всё же более опытные хоккеисты в возрасте 20—22 лет. Нашлось место и условным ветеранам: 25-летнему вратарю Александру Самонову, ярко проявившему себя на Кубке Первого канала, 26-летним Дамиру Жафярову и Владимиру Бутузову, а также 27-летнему Сергею Шмелёву. Жафяров как один из самых старших получил капитанскую повязку.

«Поездка на ЮЧМ важна. Посмотрим игроков — есть много ярких ребят. С Лещёвым, Филатовым и Сашей Бойковым посмотрим новых людей. Полученный опыт позволит создать боеспособный коллектив. Будем проповедовать быстрый хоккей, активный отбор, активную оборону. Важно доносить это до ребят, чтобы опережать любого соперника на ход-два вперёд. Мы хотим вернуть то, что потеряли в прошлом году», — отметил Ларионов.

В свою очередь, Брагин получил возможность спокойно подготовить СКА к Кубку Гагарина, ведь нынешняя пауза в календаре КХЛ стала последней в преддверии плей-офф. При этом специалист подчёркивал, что постоянно находится с коллегой на связи.

Два гола России за 2,5 минуты

Уже в стартовом матче шведского этапа Евротура с Финляндией Россия пыталась демонстрировать хоккей, который проповедует Ларионов. Сборная в самом экспериментальном составе старалась максимально владеть шайбой и удерживать её.

Порядка десяти минут ушло у лидера на раскачку. Жафяров и компания захватили инициативу, но практически не создавали опасных моментов. Хороший заряд эмоций команде дал Николай Коваленко. Нападающий «Локомотива» на скорости вылетел на пятачок из-за ворот и едва не отправил снаряд в сетку.

После этого россияне заиграли гораздо активнее, и голы не заставили себя ждать. Причём Ларионов наверняка остался ими доволен, ведь они стали следствием эффектных комбинаций.

Похвалу со стороны тренера заслужил и Жафяров. Новоиспечённый капитан действительно вёл молодых хоккеистов, но не тянул одеяло на себя, а ассистировал партнёрам. В результате в первом периоде он стал автором двух результативных передач. Сначала форвард от правого борта выполнил прострел на Ивана Чеховича, который в касание оставил шайбу Артёму Минуллину.

А на 17-й минуте уже сам Чехович поразил ворота Харри Сятери, воспользовавшись пасом Жафярова с левого края. Иван, один из лидеров «Торпедо», взял на себя эти функции и в сборной.

Великолепно россияне действовали и в обороне. Достаточно того факта, что в первом периоде финны нанесли лишь один бросок по воротам Самонова, который откровенно скучал на последнем рубеже. Не помогло им и удаление у россиян в концовке периода. Подопечные Ларионова не только уверенно отоборонялись, но и едва не забросили третью шайбу.

Крепкий характер дружины Ларионова

Вторая 20-минутка получилась для отечественной команды куда более непростой. Соперник наконец пришёл в себя и перехватил инициативу. Впрочем, долгое время коллективу Юкки Ялонена не удавалось создать у ворот Самонова по-настоящему опасный момент. Финнам если и позволяли нанести бросок, то с не самой перспективой позиции.

Но в середине периода Суоми всё-таки сократили разницу в счёте. Сопернику удалось убежать в быструю контратаку, и Александр Алексеев остался в одиночестве против сразу двух нападающих. Ере Иннала спокойно поразил ближний угол.

На какой-то момент россияне потеряли концентрацию и тут же едва не пропустили вновь. Минуллину пришлось фолить возле собственных ворот ценой малого штрафа. В довершение всех бед Хуснутдинов крайне неудачно упал на руку и вынужден был покинуть лёд. Порадовало лишь то, что подопечные Ларионова в меньшинстве снова ничего не позволили сделать Финляндии.

Однако в непростой момент сборная продемонстрировала ещё и умение держать удар. Несмотря на эмоциональный подъём оппонента и потерю ключевого нападающего, россиянам удалось не только отбиться, но и поразить чужие ворота. В начале третьего периода Владимир Бутузов убежал один на один с Сятери после отличной передачи Коваленко и не упустил свой шанс.

Тут же аналогичный момент создали финны, но Самонов переиграть себя нападающему не позволил. Голкипер также полностью справился с возложенной на него миссией. В заключительной 20-минутке он неоднократно спасал команду, а в общей сложности совершил 20 сейвов.

Не дрогнул Александр вместе с партнёрами даже после двойного удаления. Втроём отечественные хоккеисты буквально ложились под шайбу, но не позволили ей оказаться в сетке. Лишь за 22 секунды до финальной сирены Юуусо Пустинен сократил отставание финнов в счёте до минимума, но было уже слишком поздно.

Таким образом, сборная России одержала седьмую победу в рамках текущего сезона Евротура, четыре из которых — под руководством Ларионова. В субботу в 18:00 (мск) отечественные хоккеисты встретятся с хозяевами этапа — шведами.