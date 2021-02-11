НХЛ объявила о переносе матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» из-за коронавирусного протокола

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», запланированный на 14 февраля, не состоится в указанную дату.

Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Такое решение вызвано тем, что трое хоккеистов «Филадельфии» попали в список недоступных из-за коронавирусного протокола. Решением медицинской группы НХЛ «Флайерз» смогут открыть свой тренировочный центр не раньше 15 февраля.

В число заболевших хоккеистов попали защитники Трэвис Санхейм и Джастин Браун, а также нападающий Клод Жиру.

Ранее сообщалось, что игрок НХЛ узнал о заболевании коронавирусом во время матча.