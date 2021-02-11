НХЛ объявила о переносе матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» из-за коронавирусного протокола
- Reuters
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Об этом сообщается на официальном сайте лиги. Такое решение вызвано тем, что трое хоккеистов «Филадельфии» попали в список недоступных из-за коронавирусного протокола. Решением медицинской группы НХЛ «Флайерз» смогут открыть свой тренировочный центр не раньше 15 февраля.
В число заболевших хоккеистов попали защитники Трэвис Санхейм и Джастин Браун, а также нападающий Клод Жиру.
Ранее сообщалось, что игрок НХЛ узнал о заболевании коронавирусом во время матча.