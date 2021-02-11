Игрок НХЛ узнал о заболевании коронавирусом во время матча

Чешский нападающий «Вегас Голден Найтс» Томаш Носек получил положительный тест на коронавирус во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс» (5:4).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, клуб узнал о заболевании хоккеиста во втором периоде встречи. К тому моменту чех провёл на льду 9 минут 5 секунд в течение двух периодов и не вышел на третий. Сразу после уведомления Носек был исключён из игры в соответствии с условиями протокола COVID Лиги.

Хоккеист был немедленно изолирован от своих товарищей по команде, и было начато отслеживание его контактов, также в соответствии с протоколом.

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