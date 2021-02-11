Панарин получил травму в матче НХЛ с «Бостоном»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ).

«У Панарина небольшая травма нижней части тела, он пройдёт обследование. Мы думали, что он сумеет сыграть в большинстве. Мы просто решили попробовать. Если это не сработает, то мы собирались снять его пораньше», — цитирует слова главного тренера «Рейнджерс» Куинна обозреватель издания Lohud Винсент Меркольяно в Twitter.

Форвард Панарин в третьем периоде сыграл лишь одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ.