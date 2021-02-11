Панарин получил травму в матче НХЛ с «Бостоном»
- AFP
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«У Панарина небольшая травма нижней части тела, он пройдёт обследование. Мы думали, что он сумеет сыграть в большинстве. Мы просто решили попробовать. Если это не сработает, то мы собирались снять его пораньше», — цитирует слова главного тренера «Рейнджерс» Куинна обозреватель издания Lohud Винсент Меркольяно в Twitter.
Форвард Панарин в третьем периоде сыграл лишь одну смену в большинстве и не появлялся на льду в равных составах.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ.