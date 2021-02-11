«Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Бостон Брюинз».

Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал Брэд Маршан. Также у «Бостона» забрасывали Крис Вагнер и Андерс Бьорк. У хозяев отличились Жюльен Готье и Кевин Руни.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков из 32. Ещё один российский вратарь Игорь Шестёркин на лёд не выходил. Форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали.

Ранее «Сан-Хосе» по буллитам победил «Лос-Анджелес», Кныжов набрал первое очко в НХЛ.