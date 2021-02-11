«Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ

Короткая ссылка
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили «Бостон Брюинз».
«Рейнджерс» проиграли «Бостону» в овертайме матча НХЛ
  • Reuters
  • © Bruce Bennett/Pool Photo-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Автором победной шайбы стал Брэд Маршан. Также у «Бостона» забрасывали Крис Вагнер и Андерс Бьорк. У хозяев отличились Жюльен Готье и Кевин Руни.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 29 бросков из 32. Ещё один российский вратарь Игорь Шестёркин на лёд не выходил. Форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич очков не набрали.

Ранее «Сан-Хосе» по буллитам победил «Лос-Анджелес», Кныжов набрал первое очко в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить