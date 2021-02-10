«Сан-Хосе» по буллитам победил «Лос-Анджелес», Кныжов набрал первое очко в НХЛ
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Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
Победу «Сан-Хосе» принесли голы Тимо Майера, Эвандера Кейна и Логана Кутюра, отличившегося в основное время и реализовавшего победный буллит в послематчевой серии. Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов записал в свой актив первую в карьере результативную передачу в НХЛ.
«Лос-Анджелес» ответил голами Анже Копитара и Дастина Брауна, оформившего дубль.
В других матчах игрового дня «Даллас Старз» в овертайме проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (1:2), «Вегас Голден Найтс» победил «Анахайм Дакс» (5:4), а «Калгари Флэймз» взял верх над «Виннипег Джетс» (3:2).
Ранее сообщалось, что «Оттава» проиграла «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на шайбу Дадонова и передачу Зайцева.