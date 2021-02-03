Риск отсутствия зрителей и более €14 млн дополнительных расходов: что известно о проведении ЧМ-2021 по хоккею в Латвии

Чемпионат мира по хоккею 2021 года, вероятно, пройдёт без зрителей. Об этом заявляют власти Латвии. В целях обеспечения безопасности участников соревнования планируется провести в «пузыре». Также стало известно, что перенос всех матчей первенства в Ригу потребует дополнительных денежных затрат, которые составят около €14—15 млн.

Решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге, принятое Международной федерацией хоккея с шайбой (IIHF), хоть и расставило точки над «i» в вопросе о принимающей стороне предстоящего форума, но при этом породило массу новых тем для обсуждения. В числе основных — формат мероприятия и условия, в которых оно состоится.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в мире соревнования, вероятнее всего, пройдут при пустых трибунах.

«Это будет чемпионат без зрителей, эпидемиологически безопасный, он будет проводиться в «пузыре», в котором игроки и другие люди будут полностью отделены от остального общества», — цитирует ТАСС премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

Также по теме «Существуют более серьёзные проблемы»: IIHF лишила Белоруссию права проведения ЧМ-2021 по хоккею Совет IIHF лишил Белоруссию права проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года. В организации заявили, что турнир не может...

Позднее эту информацию подтвердил и руководитель департамента спорта Министерства образования и науки Латвии Эдгарс Северс. Он рассказал об условиях проживания участников и гостей в условиях «пузыря».

«Спортсменов, обслуживающий и технический персонал, а также представителей СМИ будут тестировать не только до прибытия в Латвию, но и после. Они будут проживать в формате «пузыря», им будут регулярно делать тесты, они будут передвигаться только из гостиницы до конкретного места проведения соревнований и никуда больше — на улицы или в общество — выходить не будут», — заявил Северс.

Также известно, что участников и работников ЧМ-2021 планируется разместить в одном отеле, неподалёку от мест проведения встреч.

«Тестирование на COVID-19 начнётся за десять дней до того, как команды прибудут в Латвию. Мы предложили такое решение, чтобы команды прибыли сюда вовремя и провели пробные игры. Есть большая вероятность, что команды приедут сюда уже с 6 по 10 мая, чтобы провести товарищеские игры», — заявил Эдгарс Бунцис, руководитель компании «Академия хоккея», организующей ЧМ-2021.

Тем не менее пока ещё остаются надежды на то, что турнир пройдёт в присутствии зрителей. Во всяком случае, подобное мнение выразил генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс. По его словам, окончательный вердикт будет вынесен не раньше чем за полтора месяца до старта первенства.

«Это может быть только в случае улучшения ситуации, а узнать мы это можем не раньше апреля, я думаю. Поэтому готовимся к нескольким вариантам: «пузырь», матчи в присутствии 20%, 50% зрителей и так далее, при условии безусловного дистанцирования на трибунах. Поэтому такой план есть, и мы в ближайший месяц его представим, но никто в мире сейчас не сможет сказать, как будет развиваться ситуация дальше — сегодня только 3 февраля. И всё-таки самое главное — обеспечить проведение чемпионата мира», — заявил Козиолс.

Накануне с похожим заявлением выступил президент IIHF Рене Фазель. По мнению руководителя международной федерации, в случае нормализации ситуации с пандемией болельщики смогут посетить хоккейные матчи в Риге, однако при этом не стоит исключать, что всё может пойти по неблагоприятному сценарию.

Изначально руководство Международной федерации хоккея (IIHF) рассматривало вариант с проведением первенства планеты 2021 года в двух странах. Совместно с Латвией матчи могли принять Дания или Словакия, но в конце концов решено было остановиться на одной стране. Как объяснил Фазель, в этом случае остаётся возможность устроить чемпионат как в формате «пузыря», так и со зрителями.

«COVID-19, конечно, был главной причиной, по которой мы остановились на одной стране. Это был большой вызов для нас, но из-за ситуации с коронавирусом у нас не было другого выбора, кроме как играть в Латвии. В Братиславе было невозможно принять все 16 команд — там только одна арена, на которой можно играть. Мы обсуждали и финансовый аспект, с этой точки зрения нам тоже выгоднее всего играть в Латвии», — заявил глава IIHF.

Как стало известно, изменение места проведения чемпионата мира оказалось сопряжено с дополнительными расходами. Как сообщила министр образования и науки Латвии Илга Шуплинска, их сумма составит €14—15 млн. Если верить Кариньшу, то большую их часть покроет IIHF, но сама страна также намерена позаботиться о выделении дополнительных средств из бюджета.

Таким образом, перенос первенства планеты обещает обойтись в круглую сумму Международной федерации хоккея. Помимо дополнительных расходов на проведение турнира в Латвии, она обязана выплатить компенсацию Белоруссии за лишение её статуса организатора. Фазель отметил, что в настоящий момент детали обсуждаются, но при этом заявил о необходимости «поддержать белорусский хоккей».

Стоит отметить, что в Федерации хоккея Белоруссии не намерены бойкотировать ЧМ-2021 из-за лишения страны статуса хозяйки турнира. В организации заверили, что команда отправится в Латвию, несмотря на последние события.

«Как мы ранее говорили, мы готовимся выступать на чемпионате мира. Наше мнение, что сборная должна играть на чемпионате в Латвии», — ответили РИА Новости в пресс-службе ФХБ.

Что касается турнира, то большая его часть пройдёт на «Арене Рига», вместимость которой составляет 10,3 тыс. мест. Она примет все матчи в рамках группы B, в которой числятся Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан, два четвертьфинала, полуфиналы, матчи за бронзу и золото.

Сборная России проведёт свои групповые матчи на льду Олимпийского спортивного центра. Тренировки будут проходить в ледовом холле «Даугава», строительство которого планируется завершить к концу марта. Отечественная дружина будет в октете со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией, а сам чемпионат пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Также по теме Эффектное возвращение: гол Овечкина в овертайме принёс победу «Вашингтону» в первом матче после отстранения Российский хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в овертайме матча «Вашингтона» с «Бостоном» и принёс своей команде победу. До...

Тем не менее в Федерации хоккея России полагают, что вопрос состава групп будет рассмотрен на ближайших заседаниях IIHF.

«Мы играем не на «Арене Рига». (На совете IIHF. — RT) вопрос был поднят, будут ли те же группы или нет. Но осталось три месяца, есть контракты с телевидением. Много вопросов, мы будем обсуждать. Президент (IIHF Рене Фазель. — RT) сказал, что пока всё остаётся как есть, потому что если менять сейчас всё, то будут сложности. Но моменты для обсуждения ещё есть», — заявил глава ФХР Владислав Третьяк.

Помимо прочего, грядущий турнир станет первым с 2018 года, на котором сборная России по хоккею будет выступать в нейтральном статусе. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) отечественные спортсмены не смогут использовать флаг и гимн на крупных международных соревнованиях в течение двух лет — вплоть до 16 декабря 2022 года. В последний раз отечественные хоккеисты были в таком статусе на Олимпийских играх в Пхёнчхане, где завоевали золотые медали.

«К сожалению, сборная России не сможет услышать свой гимн на предстоящем чемпионате мира в Латвии. Таково решение WADA, мы должны подчиняться этому решению. Что касается возможного использования «Катюши» вместо гимна, то моё мнение — почему бы и нет. Это хороший выбор», — сказал Фазель.