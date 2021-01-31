Эффектное возвращение: гол Овечкина в овертайме принёс победу «Вашингтону» в первом матче после отстранения

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в овертайме матча «Вашингтона» с «Бостоном» и принёс своей команде победу. До этого он пропустил четыре игры из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов за всю историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также занял четвёртую позицию среди авторов решающих голов.

Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтон Кэпиталз» и сразу стал одним из героев дня в НХЛ. Он набрал два очка в первом матче после отстранения и принёс команде победу над принципиальным соперником «Бостон Брюинз». Заодно российский хоккеист продолжил подниматься в списке лучших снайперов в истории лиги и авторов победных шайб.

Овечкин был отстранён от тренировок и матчей из-за нарушения протокола защиты от коронавируса. Вместе с ним на карантин были посажены ещё три российских игрока: Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов. Всем им пришлось пропустить как минимум четыре встречи. К счастью для команды, отсутствие целой группы лидеров не сильно сказалось на её результатах: «Вашингтон» потерял всего одно очко, уступив по буллитам «Баффало Сэйбрз», а в остальных трёх матчах добился побед. «Кэпиталз» даже в отсутствие Овечкина оставался лидером Восточного дивизиона.

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Но команда явно не могла всё время выигрывать без четырёх основных игроков. К тому же 30 января и 1 февраля ей предстояло встретиться с одним из лидеров дивизиона — «Бостоном», у которого была четырёхматчевая победная серия. К приезду в Вашингтон состав «Брюинз» наконец-то пополнил их главная звезда Давид Пастрняк, не игравший долгое время из-за операции на бедре.

Но во время утренней раскатки перед матчем болельщики «Вашингтона» узнали хорошую новость. Овечкин и Орлов провели тренировку вместе с командой, а это означало, что они могли вернуться в состав. Защитник, правда, на лёд так и не вышел, зато капитан команды таким шансом воспользовался.

«Конечно, это отстой — пропустить четыре матча. Никому не хочется быть дисквалифицированным. Никому не хочется ставить себя в такое положение. Но всё закончилось, так что извлеку урок и буду двигаться дальше. Согласен ли с протоколом НХЛ? Правила есть правила», — сказал Овечкин перед своим первым за десять дней матчем.

Матч с «Бостоном» хозяева льда начали довольно уверенно. К экватору встречи они повели со счётом 3:0. Овечкин не слишком часто выходил на лёд и за полчаса игрового времени отметился лишь одним силовым приёмом и броском по воротам, но затем помог команде в большинстве забросить третью шайбу. Российский хоккеист отдал передачу, с которой отличился Рихард Паник. Для Овечкина это было первое очко после возвращения на лёд.

Но дальше в матче всё перевернулось с ног на голову. «Бостон» сумел забросить три шайбы и перевёл игру в овертайм. Свой третий гол гости оформили на последней минуте, играя с шестью полевыми игроками. Чарли Макэвой затолкал шайбу в ворота, а Пастрняк оказался одним из его ассистентов.

К тому моменту, как началось дополнительное время, Овечкин почти перестал появляться на льду. За последние 14 минут третьего периода он катался всего 103 секунды. Но это не помешало ему вернуться после перерыва и сразу же решить исход матча в свою пользу. На 28-й секунде овертайма Овечкин вошёл в зону и нанёс точный бросок, который принёс победу «Вашингтону» в этом непростом матче.

«Было весело. Было интересно посмотреть, как я буду себя чувствовать после утреннего занятия, разминки и во время матча. Так что... Мы победили, идём дальше», — отметил Овечкин после матча.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт особо отметил вклад Овечкина в итоговый результат. Он отметил, что всегда рад видеть в его исполнении подобные броски.

«У него невероятная карьера. Дело в том, как он бросает шайбу. Гол в овертайме — отличный пример. Он придаёт броску сильный импульс и метает шайбу как из пращи. Это не был один из его мощных бросков в одно касание, он разогнался и дал шайбе скорости. Он делает это всю карьеру. Раньше я наблюдал издалека, а сейчас приятно самому быть частью этого», — признался Лавиолетт.

Интересно, что почти одновременно с Овечкиным шайбы в овертайме забросили ещё два нападающих из других клубов. За минуту до россиянина победу «Питтсбург Пингвинз» принёс Сидни Кросби, а спустя 11 минут отличился нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Все трое в итоге были признаны главными звёздами дня, а игрок «Вашингтона» занял среди них второе место.

Гол Овечкина не только принёс победу «Вашингтону», но и приблизил его к рекорду Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ (894). Теперь у россиянина 708 шайб за карьеру. Он поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов, сравнявшись с бывшим игроком «Кэпиталз» Майком Гартнером.

«Он легенда «Вашингтона» и всей лиги, так что мне приятно с ним сравняться, но впереди ещё длинный путь», — сказал Овечкин.

Также нападающий вышел на чистое четвёртое место по победным голам в НХЛ. Благодаря Овечкину «Вашингтон» выиграл уже 111 матчей. Чаще него победные броски совершили только Фил Эспозито (118), Горди Хоу (120) и лидер этого рейтинга Яромир Ягр (135).