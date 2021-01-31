Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое четвёртое место по победным голам в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ
  • © Reuters

Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:3) забросил победную шайбу в овертайме. Таким образом, он отметился 111-м победным голом в НХЛ и обогнал по этому показателю Теэму Селянне и Бретта Халла.

Рекордсменом по победным голам является Яромир Ягр (135). На втором месте располагается Горди Хоу (121), а на третьем — Фил Эспозито (118). 

Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов за историю НХЛ.

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