Овечкин вышел на четвёртое место по победным шайбам в НХЛ
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Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Бостон Брюинз» (4:3) забросил победную шайбу в овертайме. Таким образом, он отметился 111-м победным голом в НХЛ и обогнал по этому показателю Теэму Селянне и Бретта Халла.
Рекордсменом по победным голам является Яромир Ягр (135). На втором месте располагается Горди Хоу (121), а на третьем — Фил Эспозито (118).
Ранее сообщалось, что Овечкин поднялся на седьмое место в списке лучших снайперов за историю НХЛ.