Обладатель Кубка Стэнли, герой финала Игр-2018, вратари-новички: кто из россиян не может обрести себя в новом сезоне НХЛ

Евгений Малкин впервые в карьере не смог набрать очки в первых трёх матчах сезона НХЛ, а после семи игр имеет в активе лишь один гол и две результативные передачи. Евгений Дадонов отметился всего двумя баллами за результативность и пока не смог оправдать статус одного из самых высокооплачиваемых хоккеистов «Оттавы». А не самая уверенная игра помешала голкиперам Игорю Шестёркину и Илье Сорокину застолбить за собой место в основе «Рейнджерс» и «Айлендерс» соответственно, а также немного снизила их шансы на завоевание «Колдер Трофи».

Со старта регулярного сезона Национальной хоккейной лиги прошло чуть более двух недель, в течении которых уже успели сформироваться определённые тенденции. Если новички Кирилл Капризов и Александр Романов сходу принялись оправдывать выданные им авансы, а Артемий Панарин, Александр Овечкин и Андрей Свечников продолжили демонстрировать высокую результативность, то у ряда хоккеистов начало чемпионата получилось скомканным. Евгений Малкин пока не может выйти на обычный уровень продуктивности, Евгений Дадонов испытывает сложности с адаптацией в «Оттаве», а Игорь Шестёркин и Илья Сорокин не оправдывают звания одних из главных претендентов на «Колдер Трофи».

Проблемы Малкина и Гусева

На данный момент один из наиболее критикуемых отечественных игроков является Евгений Малкин. В первых трёх матчах регулярки трёхкратный обладатель Кубка Стэнли не набрал ни одного очка, чего ни разу не случалось с ним в заокеанской карьере. В последующих четырёх он сумел немного улучшить показатели и отметиться голом и двумя пасами, зато по показателю полезности опустился на третье место с конца среди соотечественников.

В его присутствии «Пингвинз» пропустили на три шайбы больше, чем забросили. Достаточно вспомнить хотя бы последнюю встречу с «Рейнджерс», в которой россиянин оказался причастен к обоим голам противника. Сначала он проиграл борьбу у борта и не смог помешать отличиться Колину Блэкуэллу, а затем не успел накрыть Райана Строума.

Проблемы Малкина преимущественно объясняются двумя факторами. Первый заключается в его неидеальной физической форме и не самой высокой скорости, что отметил двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук. Тот предположил, что нападающему стоит соответствовать современным тенденциям в североамериканском хоккее и «стать чуть легче». Ещё одной причиной можно назвать неопределённость с партнёрами по звену. Первые пять матчей Евгений провёл в компании с Джейсоном Закером и Брайаном Растом, но впоследствии Майк Салливан стал тасовать сочетания.

В итоге, россиянин также успел поиграть с Джаредом Макканом и Каспери Капаненом. И хотя пока ни один из экспериментов не оказался на 100% удачным, но определённые положительные моменты уже можно отметить. В противостоянии с «Бостоном» Малкин отметился результативной передачей и второй раз в сезоне завершил встречу с положительным показателем полезности («+1»). Правда, пока сложно сказать, связано это с удачными перестановками в звеньях или постепенным набором формы, либо является просто удачным стечением обстоятельств. Можно констатировать лишь тот факт, что Евгений набирает всего 0,43 очка за игру в среднем, что явно не соответствует его уровню.

Что касается Гусева, то многие эксперты заранее предрекали, что нынешний сезон обещает стать для него ещё более сложным, чем предыдущий. Опасения были связаны с приходом на тренерский мостик Линди Раффа, славящегося своей требовательностью к подопечным, а также ставке на более силовой хоккей. Это не очень подходит техничному и изобретательному, но не самому физически мощному Никите, предпочитающему удерживать шайбу, а не носиться по площадке.

При этом упрекнуть тренерский штаб в излишнем недоверии к Гусеву пока нельзя. Да, россиянин не входит в число лидеров команды по количеству игрового времени (14 минут 35 секунд в среднем за матч, седьмой результат среди форвардов), но стабильно выходит во втором-третьем звеньях с не самыми слабыми партнёрами. Так, его бессменным напарником является центральный нападающий Павел Заха, а справа успели отметиться Андреас Юнсон и Николас Меркли.

Сложности с адаптацией Дадонова и Наместникова

В отличие от своих соотечественников, проблемы этих хоккеистов обусловлены недавней сменой прописки. Осенью целый ряд россиян подписали соглашения с новыми клубами, но в основном пока не могут найти себя на новом месте. Но если те же Никита Задоров и Владислав Наместников не претендуют на звание ведущих игроков в своих командах, то этого нельзя сказать о Евгении Дадонове.

Осенью бывший форвард «Флориды» считался одним из самых желанных игроков на рынке. Авторитетное издание The Score ставило его на четвёртое место в рейтинге свободных агентов, а порталы TSN и Sportsnet — и вовсе на второе. Тем удивительнее, что в итоге Дадонов остановил свой выбор на одной из самых слабых команд по итогам прошедшего сезона — «Оттаве».

Возможно, свою роль сыграла финансовая сторона вопроса. Зарплата Евгения составила $5 млн в год, что сделало его четвёртым самым высокооплачиваемым хоккеистом клуба. Больше зарабатывают только голкипер Мэтт Мюррей ($6,25 млн), форвард Дерек Степан ($6,5 млн) и защитник Тома Шабо ($8 млн).

Однако пока Дадонов ещё не начал оправдывать возложенные на него надежды. После семи встреч в его активе значится всего два очка (1 + 1), а показатель полезности составляет уже знакомые «-3». В отсутствие поддержки одной из главных звёзд, «Сенаторз» чувствуют себя крайне неуверенно. На данный момент «Оттава» имеет в активе всего одну победу в семи встречах и занимает последнее место в сводной таблице НХЛ. Больше очков набрали даже проведшие на четыре игры меньше «Каролина», «Флорида» и «Даллас».

Что касается Задорова и Наместникова, то они пока тоже смотрятся не слишком ярко, но в обоих случаях это кажется более объяснимым. Сам Никита никогда не славился своими атакующими навыками и ни разу не набирал за сезон более 20 очков, а рассчитывать на бурный старт в «Чикаго» не было никаких оснований. Коллектив начинает вступать в стадию перестройки, что негативно сказывается как на его результатах в целом, так и на показателях отдельных его представителей, в частности.

Примерно то же можно сказать и про Наместникова, с той лишь разницей, что в «Детройте» процесс возвращения на былые высоты заметно затянулся. Команда пока не обладает необходимыми резервами для того, чтобы регулярно добиваться успеха, а Владислав вряд ли способен изменить данное положение дел. В семи играх он отметился всего одной передачей.

Неудачный старт Сорокина и нестабильность Шестёркина

В преддверии нынешнего чемпионата высокие ожидания были связаны и с выступлением ряда российских голкиперов. В основном это касалось Игоря Шестёркина и Ильи Сорокина, входивших в число главных претендентов на «Колдер Трофи» по версии The Athletic. Причём у стража ворот «Рейнджерс» было определённое преимущество, ведь в отличие от соотечественника, он уже успел опробовать свои силы в заокеанской лиге. В прошлом сезоне он провёл 12 матчей и хоть и пропустил 29 раз, но заслужил отличные отзывы как от специалистов, так и от болельщиков.

Всё шло к тому, что старт нынешнего первенства станет удачным для Шестёркина. Легендарный Хенрик Лундквист покинул Нью-Йорк, что автоматически сделало россиянина основным вратарём «Рейнджерс». Но пока он не смог полностью воспользоваться своим шансом. Команда потерпела поражения во всех трёх встречах, в которых он выходил на лёд с первых минут, а победы были добыты лишь при помощи его сменщика Александра Георгиева.

Безусловно, в бедах «Рейнджерс» нельзя винить исключительно Шестёркина. Зачастую защитники коллектива не помогают, а только мешают голкиперу. Достаточно вспомнить автогол Райана Линдгрена в недавнем противостоянии с «Питтсбургом». Тем не менее, в нынешнем сезоне нью-йоркцы позволяют противникам наносить почти на десять бросков меньше, чем в предыдущем (25,8 — 34,0), что говорит о работе в данном направлении.

Сорокину же не повезло оказаться в одной команде с великолепно выступающим Семёном Варламовым. Опытный голкипер поймал кураж и не пропустил ни одной шайбы за 142 минуты, что стало восьмой по продолжительности «сухой» серией на старте регулярки НХЛ. С учётом вдохновенной игры россиянина, сомневаться в его статусе первого номера уже не приходится.

При этом у Сорокина был шанс обратить на себя внимание тренерского штаба. В преддверии второй игры сезона Варламов получил травму на разминке, в связи с чем в основе оказался экс-голкипер ЦСКА. Однако дебют получился крайне неудачным. «Айлендерс» проиграли в дерби «Рейнджерс» со счётом 0:5, а Илья отразил всего 19 из 23 бросков. Ждать второго шанса пришлось больше недели, но результат матча с «Нью-Джерси» также оказался неутешительным (0:2).