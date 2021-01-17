Заявка на «Колдер Трофи»: как Капризов вступил в гонку за приз лучшему новичку сезона в НХЛ

Кирилл Капризов стал одним из главных героев матча регулярного сезона НХЛ между «Миннесотой» и «Лос-Анджелесом». Сначала действия форварда позволили его команде сравнять счёт за две секунды до конца третьего периода, а в овертайме он помог отличиться Маркусу Юханссону. Россиянин отметился четырьмя очками в двух первых матчах и не только вышел на первое место в гонке бомбардиров среди новичков, но и начал подтверждать статус одного из фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку лиги — «Колдер Трофи».

Кирилл Капризов продолжает обозначать свои притязания на награду лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Форвард «Миннесоты» отличился во втором матче с подряд и помог своей команде вновь одержать гостевую победу над «Лос-Анджелесом». На этот раз он ограничился одним баллом за результативность, зато набрал его в ключевой момент встречи. Россиянин вновь вышел на первый план в овертайме, но не забросил сам, а ассистировал Маркусу Юханссону.

Сценарий второй игры между «Лос-Анджелесом» и «Миннесотой» мало отличался от предыдущей. В первом периоде соперники отличились по разу, но во втором инициативой завладели хозяева и дважды оставили не у дел Кэма Тэлбота. В последние 20 минут гости совершили камбэк и восстановили паритет, а в овертайме оказались немного удачливее. Таким образом, «Уайлд» впервые более чем за пять лет начали регулярный чемпионат с двух побед подряд. В последний раз это произошло в сезоне-2015/16, когда на старте коллектив выиграл трижды. Примечательно, что успешную серию прервали как раз «Кингз».

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Как и двумя сутками ранее, непосредственное участие в триумфе коллектива из Миннеаполиса принял Капризов, пусть поначалу всё складывалось не в его пользу. По ходу второго отрезка он дважды не лучшим образом проявил себя в обороне, результатом чего стали две пропущенные шайбы. В обоих случаях Кириллу не хватило расторопности в борьбе, что сначала привело к голу Блэйка Лизотта после броска Дрю Даути от синей линии, а затем к шайбе Андреаса Атанасиу после выхода два в одного.

Однако в концовке Капризов сполна реабилитировался за свои ошибки. За пять секунд до финальной сирены он заставил ошибиться Майкла Андерсона у борта, фактически организовав спасительный гол Райана Сутера, а в овертайме вывел на бросок Юханссона. Россиянин воспользовался замешательством защитников «Лос-Анджелеса» и своевременно отдал на неприкрытого шведа. Остальное оставалось делом техники.

Безусловно, на данный момент очень рано делать выводы относительно перспектив самого Капризова и тем более фаворитов в борьбе за «Колдер Трофи». Большинство команд успели провести только по два матча, а некоторые и вовсе лишь раз выходили на лёд. При этом необходимо понимать, что «Миннесота» взяла верх над не самым сильным противником. На протяжении последних двух сезонов «Лос-Анджелес» входит в число четырёх худших коллективов лиги.

Но выступления Капризова производят такое впечатление, что не отнести его к числу главных претендентов на награду, по крайней мере, в настоящий момент, крайне сложно. Особенно на фоне пока не набравшего ни одного балла за результативность первого номера драфта-2020 Алекси Лафреньера, отметившегося всего одним голом Тима Штюцле или провалившего дебют Егора Сорокина. В противостоянии с «Рейнджерс» голкипер занял место в воротах «Айлендерс» вместо получившего травму на раскатке Семёна Варламова, но пропустил сразу пять шайб. При этом он отразил всего 84,4% бросков, что пока является пятым худшим показателем в лиге.

В отличие от конкурентов, Капризову уже есть что предъявить в гонке за «Колдер Трофи». Он вписал себя в историю «Миннесоты», набрав три очка в первой игре за команду. Ранее подобное не удавалось ни одному дебютанту «Уайлд», а двумя результативными действиями удалось отметиться лишь Луису Бельпедио в 2018 году. Если брать отечественных хоккеистов, то Кирилл стал четвёртым россиянином, собравшим коллекцию из трёх и более баллов в первой же встрече. Так, он сравнялся к Сергеем Макаровым и Ильёй Бякиным, а уступил лишь Станиславу Чистову. В 2002 году форвард «Анахайма» отметился голом и тремя передачами.

Помимо прочего, он стал всего лишь третьим новичком в истории лиги, сходу отличившимся в овертайме. В последний раз это удавалось Тиму Суини в 1990 году, а на протяжении предыдущих 49 лет достижением единолично владел Ник Кнотт.

На данный момент Капризов имеет в своём активе четыре (1 + 3) очка и лидирует в гонке бомбардиров среди новичков. Ближайшими преследователями являются Джон Леонард из «Сан-Хосе», Тай Смит из «Нью-Джерси Девилз» и Джошуа Норрис из «Оттавы», уступающие ему по два балла. Но если данное преимущество пока сложно назвать серьёзным аргументов в плане оценки перспектив Кирилла, то отзывы тренеров и партнёров позволяют составить более полную картину. Так, после первой игры наставник «Уайлд» Дин Эвасон остался более чем доволен действиями форварда, отметив его вклад в успех не только на чужой, но и своей половинах площадки.

«Мы много можем говорить о том, как хорош Капризов в атаке, но и в обороне он действовал превосходно», — заявлял Эвасон.

Мнение наставника полностью поддержал опытный Зак Паризе. Ветеран «Уайлд» также восхитился самоотдачей Капризова, заявив, что тот старался быть максимально полезен коллективу.

«У многих есть предубеждение, что русские игроки слишком фокусируются на атаке, оставляя игру в обороне другим. Но Капризов сегодня прекрасно работал и без шайбы, пытаясь всеми силами её отобрать. Он приносил пользу не только у чужих ворот, но и у своих», — цитирует Паризе пресс-служба НХЛ.

При этом у успеха Капризова есть весьма логичное объяснение. В отличие от большинства других новичков, он прибыл в Северную Америку в статусе готового спортсмена, успевшего многого добиться во взрослом хоккее — причём на уровне как клубов, так и сборных. Несомненно, особенную роль в его становлении сыграл опыт выступлений за ЦСКА, славящийся своим системным подходом к игре. Кириллу приходилось адаптироваться к жёстким требованиям Игоря Никитина, а иногда и вовсе опускаться в нижние звенья ради успеха красно-синих. По ходу розыгрыша Кубка Гагарина-2019 он нередко оказывался в четвёртом сочетании, что не помешало ему войти в топ-10 лучших бомбардиров плей-офф.

Уже в составе армейцев Капризов научился чётко выполнять план на игру, не избегать черновой работы и действовать на благо команды не только в нападении, но и в защите. Всё это было заметно и в сборной России, которой он помог завоевать золото Олимпийских игр в Пхёнчхане и бронзу чемпионата мира 2019 года. В Южной Корее он и вовсе занял второе место в споре бомбардиров (5 + 4), уступив лишь Никите Гусеву (4 + 8).

Таким образом, есть все основания полагать, что у Капризова может быть некоторое преимущество в сражении за «Колдер Трофи». Судя по первым матчам, в «Миннесоте» ему всецело доверяют, что выражается в количестве игрового времени. В среднем он проводит на льду по 20 минут 29 секунды, по этому показателю уступая лишь четырём защитникам. Кроме того, в прошлом сезоне болельщики уже могли стать свидетелями того, как непросто некоторые юные звёзды справляются с адаптацией. Есть вероятность, что номинальный фаворит в борьбе за приз в лице Лафреньера последует примеру Джека Хьюза из «Нью-Джерси» и окажется не готов ко взрослому хоккею. Достаточно напомнить, что в прошлом чемпионате первый номер драфта 2019-го набрал всего 21 (7 + 14) очко в 61 встрече, завершив «регулярку» с показателем полезности «-26». Несомненно, Алекси кажется более приспособленным к НХЛ, но ведь это же говорили и о Каапо Какко. А финн не далеко ушёл от вышеназванного американца (10 + 13, «-26»).