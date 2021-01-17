Передача Капризова в овертайме помогла «Миннесоте» победить «Лос-Анджелес» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержали победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

В основное время за «Миннесоту» забили Мэтт Дамба, Йоэль Эрикссон и Райан Сутер. «Лос-Анджелес» ответил голами Габриэля Виларди, Блейка Лизотта и Андреаса Атанасиу.

В овертайме победу «Уайлд» принёс гол Маркуса Йоханссона, отличившегося с передачи россиянина Кирилла Капризова.

Ранее сообщалось, что дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ.