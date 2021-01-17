Дубли Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» разгромить «Айлендерс» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев льда.

В составе «Рейнджерс» дубли оформили Павел Бучневич и Артемий Панарин. Ещё одну шайбу забросил второй номер драфта-2019 финн Кааппо Какко.

Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 23 броска по своим воротам. Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, дебютировавший в НХЛ из-за травмы соотечественника Семёна Варламова, получившего повреждение во время предыгровой раскатки, отразил 27 из 32 бросков.

Ранее сообщалось, что «Нью-Джерси» победил «Бостон» в матче НХЛ.