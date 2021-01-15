«Вашингтон» победил «Баффало» в НХЛ, Овечкин набрал два очка

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрс».
«Вашингтон» победил «Баффало» в НХЛ, Овечкин набрал два очка
  • © Reuters

Матч, проходивший на арене «Кибенк-центр» в Баффало, завершился победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» забросили Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. У хозяев отличились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набирали. Вратарь Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в НХЛ, Капризов забросил победную шайбу в дебютной игре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить