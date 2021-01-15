«Вашингтон» победил «Баффало» в НХЛ, Овечкин набрал два очка

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Баффало Сэйбрс».

Матч, проходивший на арене «Кибенк-центр» в Баффало, завершился победой гостей со счётом 6:4.

В составе «Вашингтона» забросили Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши, Джон Карлсон, Бренден Диллон, Якуб Врана и Гарнет Хэтэуэй. У хозяев отличились Тейлор Холл, Тобиас Ридер, Джейк Маккейб и Виктор Олофссон.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отдал две результативные передачи. Россияне Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов очков не набирали. Вратарь Илья Самсонов отразил 22 броска из 26.

Ранее сообщалось, что «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в НХЛ, Капризов забросил победную шайбу в дебютной игре.