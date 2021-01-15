«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в НХЛ, Капризов забросил победную шайбу в дебютной игре

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) ХК «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз».
«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» в НХЛ, Капризов забросил победную шайбу в дебютной игре
  • © AFP

Встреча, проходившая на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

У хозяев отличились Джефф Картер, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе. У гостей забросили Юнас Бродин, Виктор Раск и Маркус Фолиньо. Победная шайба в овертайме на счету игрока «Миннесоты» Кирилла Капризова.

Российский форвард набрал в матче три очка (1 + 2). Это была дебютная встреча Капризова в НХЛ.

Ранее хоккеист «Монреаля» восхитился игрой Романова в дебютном матче НХЛ.

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