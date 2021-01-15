Николишин заявил, что не удивлён результативному дебюту Капризова в НХЛ

Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин отреагировал на дебют Кирилла Капризова в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я ожидал увидеть такой мощный дебют. Кирилл — сложившийся игрок, зарекомендовавший себя на мировой арене. Просто все ожидали начала чемпионата, первого матча, а так удивляться уже давно не приходится. Общие впечатления положительные. Он уже готовый мастер, который просто перешёл из одной лиги в другую. Возможно, у него уйдёт какое-то время на адаптацию, но сейчас он на кураже, на эмоциях показал себя во всей красе. Понятно, что в НХЛ без силовой борьбы нельзя, но Кирилл к ней готов. Не раскалывать кого-то, а ставить корпус, держать удар, прикрывать шайбу, уходить от соперника за счёт быстрых разворотов, улиток и прочего», — цитирует Николишина Sport24.

Бывший хоккеист добавил, что пока не считает Капризова главным претендентом на приз лучшему новичку сезона.

«До начала чемпионата называли несколько фаворитов на «Колдер Трофи», Капризов был и остаётся в их числе. Но по одному матчу, конечно, нельзя сказать, что он фаворит номер один», — отметил Николишин.

Капризов в своём дебютном матче в НХЛ помог «Миннесоте Уайлд» обыграть «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Российский нападающий забросил победную шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее тренер «Миннесоты» оценил дебют Капризова в НХЛ.