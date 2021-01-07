Хоккеист Капризов рассказал о своей жизни в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как проводит свободное время в США.

«В основном я после тренировок сижу дома. Максимум могу съездить в магазин, купить продукты. Поначалу и в квартиру было нужно что-то приобрести. А в остальном ничего такого», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что переезд получился намного легче, чем он ожидал.

«Мне помогли обжиться, снять квартиру. Я даже тут успел познакомиться с русскими. Показали и российские, и украинские магазины. Уже купил пельмени, валяются дома в морозилке. Еще и шпроты раздобыл. Так что тут можно найти любую родную еду. Вдобавок нас и на стадионе вкусно кормят, поэтому я редко куда езжу. Но тут нужно пробежаться по торговым центрам. Сейчас начнутся официальные матчи, и мне надо купить костюмы. Я с собой взял мало вещей из России», — добавил хоккеист.

23-летний Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером и подписал контракт с «Уайлд» только летом 2020 года, до этого выступая в КХЛ.

Ранее Капризов рассказал о своих первых днях в команде, а также о прогрессе в изучении английского.