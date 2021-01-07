Капризов о тренировках в «Миннесоте»: ещё немного путаюсь из-за своего английского

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своих первых днях в команде, а также о прогрессе в изучении английского.
Капризов о тренировках в «Миннесоте»: ещё немного путаюсь из-за своего английского
  • © Reuters

«Каждый день интересен по-своему, что-то новое узнаю для себя. Идут хорошие тренировки, в рабочем режиме. У меня всё отлично! И не могу сказать, что для меня есть какие-то сюрпризы. Да, я ещё маленько путаюсь из-за своего английского. Не всегда понимаю, что правильно делать в каких-то упражнениях. Но ребята помогают, подсказывают. И у меня всё нормально получается», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что не берёт уроки английского у репетитора.

«Я многое понимаю, но не всё могу говорить. С одноклубниками общаюсь нормально, если звучат лёгкие повседневные фразы. Когда начинают говорить быстро, то уже тяжело. Но учусь с каждым днём, у меня хорошая практика. Все вокруг разговаривают только на английском. У меня всё лучше и лучше», — добавил хоккеист.

23-летний Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером и подписал контракт с «Уайлд» только летом 2020 года, до этого выступая в КХЛ.

Ранее он поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.

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