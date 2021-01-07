Капризов: я со спокойной душой уехал из России в НХЛ

Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Ничего страшного, если в этом сезоне я не увижу 31 стадион всех клубов НХЛ, не прочувствую атмосферу матчей с фанатами. Надеюсь, такой опыт у меня впереди. А сейчас все находятся в одинаковых условиях. Все хотят поскорее играть в хоккей, и я — в том числе. Скорее бы старт, пусть быстрее начнётся сезон! Я со спокойной душой уехал из России в НХЛ. Потому что давно был к этому готов. Моя семья уже два года знала, что после окончания контракта с ЦСКА я уеду в любом случае. Так и получилось», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что старается не зацикливаться на ожиданиях окружающих.

«Да, вижу реакцию людей. Но далеко не всё, потому что меня много обсуждают на американских сайтах. А я их почти не смотрю. И стараюсь больше думать о своей команде, о тренировках и будущих матчах. Но вообще приятно, что окружающие такого мнения обо мне. Значит, нужно оправдывать эти ожидания своей игрой», — добавил форвард.

23-летний Капризов был задрафтован «Миннесотой» в 2015 году под общим 135-м номером и подписал контракт с «Уайлд» только летом 2020 года, до этого выступая в КХЛ.

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