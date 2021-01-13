Контракт Овечкина, адаптация Капризова и 27 случаев COVID-19: что обсуждают перед стартом регулярного чемпионата НХЛ

В ночь на 14 января в Национальной хоккейной лиге стартует регулярный сезон-2020/21. В ходе тренировочных лагерей у 27 игроков был диагностирован коронавирус, причём 17 положительных тестов сдали хоккеисты «Далласа». Одними из самых обсуждаемых тем остаются переговоры о новом контракте Александра Овечкина с «Вашингтоном», шансы Кирилла Капризова на завоевание «Колдер Трофи» и возможное отсутствие Сергея Бобровского в составе «Флориды» в первых играх чемпионата. О чём говорят в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ — в материале RT.

Вспышка коронавируса и матчи на озере

Считаные часы остаются до старта очередного регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первый день состоится пять матчей в рамках всех четырёх реформированных дивизионов, а первыми на лёд выйдут игроки «Филадельфии» и «Питтсбурга». Тем не менее не все команды готовы к началу турнира. Как сообщили в пресс-службе НХЛ, в тренировочных лагерях у ряда спортсменов был диагностирован коронавирус. Особо плачевной стала ситуация в стане действующего финалиста Кубка Стэнли.

«В НХЛ завершились официальные тренировочные лагеря сезона-2020/21, во время которых положительные результаты анализов на коронавирус обнаружили у 27 хоккеистов из девяти клубов. В их числе 17 представителей «Даллас Старз». У большинства заразившихся болезнь протекает без симптомов, и все они выздоравливают без каких-либо осложнений. В течение двух недель с 30 декабря по 11 января хоккеистов тестировали на ежедневной основе. В общей сложности более 1200 игроков сдали около 12 000 анализов», — говорится в пресс-релизе НХЛ.

Что касается «Далласа», то о вспышке COVID-19 внутри команды стало известно ещё несколько дней назад. В связи с этим НХЛ пришлось изменить расписание и перенести три первых матча с участием «Старз». Изначально техасцы должны были дважды встретиться с «Флоридой», а затем сыграть с соперниками по последнему финалу Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй».

Не исключено, что по этой же причине первые матчи турнира пропустит основной голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Как сообщает журналист Дэвид Дворк, это стало понятно на основании комментариев главного тренера «Пантерз» Джоэля Кенневиля, а также того факта, что в тренировочном лагере представители СМИ ни разу не видели двукратного обладателя «Везина Трофи» на льду. При этом сам вратарь до сих пор состоит в списке неготовых к выступлениям (unfit to play list). Подобная формулировка применяется и в том случае, если спортсмен имеет подтверждённый тест на коронавирус или находится на карантине.

В отличие от Бобровского, в новом чемпионате точно не выступят член Тройного золотого клуба Джей Боумистер и двукратный обладатель Кубка Стэнли Кори Кроуфорд, с разницей в несколько дней объявившие об уходе из спорта. В феврале 2020-го защитник «Сент-Луиса» перенёс сердечный приступ в ходе матча с «Анахаймом» и с тех пор больше не выходил на лёд. А голкипер «Нью-Джерси» лишь в октябре подписал новое соглашение с клубом, но несколько дней назад взял отпуск по личным причинам на неопределённый срок.

В НХЛ констатировали, что проведение сезона в столь сложный период грозит серьёзными финансовыми потерями, и заявили, что делают это исключительно ради болельщиков и спортсменов, а также из любви к хоккею.

«Я хочу, чтобы меня правильно поняли: мы проводим сезон, потому что считаем это важным для нашего вида спорта, а также потому, что наши болельщики и хоккеисты хотят этого. Сезон позволит многим людям почувствовать себя в привычной атмосфере, вспомнить, что такое нормальная жизнь», — цитирует комиссионера лиги Гэри Беттмэна пресс-служба НХЛ.

«Клубы и лига потеряют больше денег, если мы не закроемся и будем играть. Но владельцы клубов единогласно высказались за такой вариант, потому что они понимают, насколько это важно для болельщиков и хоккея в целом... Сумма всех потерь будет измеряться миллиардами», — добавил он.

Тем не менее, лига не намерена отказываться от организации классических матчей на открытом воздухе и уже объявила о планах провести две встречи у южного побережья озера Тахо. Как заявили в пресс-службе НХЛ, это мероприятие давно планировалось, но долгое время не было возможности воплотить его в жизнь. 20 февраля состоится игра между «Колорадо» и «Вегасом», а сутки спустя на лёд выйдут «Бостон» и «Филадельфия».

Притязания Капризова и борьба за «Колдер Трофи»

Четыре вышеназванных коллектива фигурируют в числе фаворитов предстоящего чемпионата. Многие эксперты считают, что «Бостон», «Филадельфия» и «Вегас» будут бороться за Кубок Стэнли, как и действующий обладатель трофея «Тампа», а «Колорадо» считается главным претендентом на победу. Об этом свидетельствуют опросы авторитетного портала Sportsnet и телеканала TSN. При этом в списке соискателей приза лучшему новичку сезона («Колдер Трофи») часто упоминается фамилия Кирилла Капризова.

На драфте 2015 года российский форвард был выбран «Миннесотой» под общим 135 номером, но свой дебют в заокеанской лиге должен совершить лишь в 2021-м. Возможно, именно с этим связан столь высокий уровень ожиданий от его игры. В НХЛ он приехал в качестве хоккеиста с огромным опытом выступлений на взрослом уровне и солидным числом наград. В его активе значатся золото Олимпийских игр, бронза чемпионата мира и Кубок Гагарина.

В ходе тренировочного лагеря Капризов отметился заброшенной шайбой в двустороннем матче и заслужил похвалу от наставника «Уайлд» Дина Ивасона. Тот отметил как технический арсенал, так и бойцовские качества и самоотверженность форварда. Сам же россиянин на днях провёл первую онлайн-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы об адаптации в США.

«Переезд получился намного легче, чем ожидалось. Мне помогли обжиться, снять квартиру. Я даже тут успел познакомиться с русскими. Показали и российские, и украинские магазины. Уже купил пельмени, валяются дома в морозилке. Ещё и шпроты раздобыл. Так что тут можно найти любую родную еду. Вдобавок нас и на стадионе вкусно кормят, поэтому я редко куда езжу», — признался хоккеист.

Также Кирилл рассказал, что с каждым днём всё больше адаптируется к игре в первом звене «Миннесоты» с Ником Бьюгстадом и Заком Паризе, а также признался, что не особенно задумывается о борьбе за «Колдер Трофи».

«Ещё сезон не начался, и нам главное — сплотиться в «Миннесоте» всей командой. Надо сначала в хоккей играть, а потом, может быть, и о «Колдер Трофи» появятся мысли», — добавил Капризов.

Стоит отметить, что в борьбе за звание лучшего новичка сезона Капризову придётся выдержать серьёзную конкуренцию, в том числе со стороны своих соотечественников. Так, издание The Athletic опубликовало топ-20 главных претендентов на трофей, в числе которых оказались голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин (второй), вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин (четвёртый), защитник «Монреаля» Александр Романов (11-й), и форвард «Флориды» Григорий Денисенко (16-й). Сам Кирилл расположился на третьей строчке, а возглавил рейтинг самый ценный игрок молодёжного чемпионата мира 2020 года Алекси Лафреньер.

Oh my pic.twitter.com/Ym4L7muOGR — The Athletic Minnesota (@TheAthleticMIN) January 9, 2021

Контракт Овечкина и статус Проворова

Что касается других россиян, то одной из самых обсуждаемых тем остаётся новый контракт Александра Овечкина. В конце сезона-2020/21 истекает его действующее соглашение с «Вашингтоном», а значит девятикратный обладатель награды «Морис Ришар Трофи» может стать одним из самых востребованных свободных агентов в лиге. При этом журналисты и эксперты склоняются к тому, что форвард всё же подпишет новый договор с «Кэпиталз», пусть, возможно, и не на собственных условиях. Так, обозреватель TSN Фрэнк Серавалли сообщил, что изначально россиян требовал годовую зарплату в $12,5 млн, но в условиях пандемии такой гонорар может стать непосильной ношей для коллектива.

Сам Овечкин спокойно реагирует на сложившуюся ситуацию и старается концентрироваться на хоккее. Недавно он признался, что не собирается требовать от клуба скорейшего проведения переговоров.

«Едва ли мы торопимся. Мы понимаем, что сейчас происходит, так что когда мы договоримся, тогда и договоримся. Если мы не договоримся, то будем продолжать говорить и смотреть дальше», — заявил хоккеист.

«Для меня сейчас самое важное — играть. Конечно, в контракте остался один год. Я был в такой ситуации 13 лет назад, когда мне надо было подписывать договор и волноваться по разным поводам. Но мне сейчас 35, я уже всё понимаю и достаточно опытен», — добавил Александр.

В отличие от Овечкина, нападающий «Детройта» Евгений Свечников находится в куда более сложном положении. В августе 2020-го он продлил контракт с командой на один год, но уже в январе оказался на драфте отказов. Судя по всему, в стане «Ред Уингз» на форварда уже не рассчитывают, а в прессе обсуждают его возможное возвращение в Россию. В КХЛ в его услугах заинтересован «Ак Барс».

При этом Илья Михеев и Александр Барабанов пока не планируют прекращать попытки закрепиться в североамериканской лиге. В ходе тренировочного лагеря форварды «Торонто» регулярно выходили в третьем и четвёртом звеньях соответственно и остались в обойме после того, как тренерский штаб сократил состав команды с 40 до 26 человек.

С лучшей стороны себя показал и нападающий «Коламбуса» Михаил Григоренко. В ходе двусторонней встречи россиян набрал четыре очка (два гола + две передачи) и помог своей команде выиграть со счётом 10:4. В составе «соперника» одну из заброшенных шайб на свой счёт записал защитник Владислав Гавриков.

Тем временем, Иван Проворов готовится взять на себя обязанности альтернативного капитана «Филадельфии». В грядущем сезоне он будет появляться на льду со специальной нашивкой в домашних матчах коллектива, в то время как на выезде это звание будет делить Кевин Хэйз и Якуб Ворачек. Капитаном же назначен многолетний лидер «Флайерз» Клод Жиру, а его постоянным ассистентом — Шон Кутюрье.