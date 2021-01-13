Вратарь «Далласа» Худобин рассказал, как переболел коронавирусом в России

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин рассказал, как переболел коронавирусной инфекцией во время пребывания на родине.

«Это непросто. Говорю как есть. Во-первых, трудно дышать. Конечно, мне не было настолько плохо, чтобы дышать при помощи кислородного баллона. Но, допустим, когда я поднимался на второй или третий этаж, у меня буквально перехватывало дыхание. Это сложно», — приводит слова Худобина пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, он также в этот период не чувствовал вкуса еды.

Худобин перенёс болезнь в октябре. Тогда же он продлил контракт с «Далласом» на три года. За этот период он заработает $10 млн.

Ранее сообщалось, что Худобин пропустит начало сбора «Далласа» из-за проблем с визой.