НХЛ включила троих россиян в топ-10 рейтинга лучших игроков лиги

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) составила рейтинг 50 лучших игроков лиги на текущий момент.

Как сообщает пресс-служба лиги, первое место в рейтинге занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Тройку лучших замкнул ещё один форвард «Эдмонтона» — Леон Драйзайтль.

Лучшим из россиян стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. В топ-10 также вошли форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, занявшие седьмое и восьмое место соответственно.

В рейтинге также голкипер «Тампы» Андрей Василевский (17-е место) и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (18-е место). 

Ранее сообщалось, что Василевский стал лучшим вратарём НХЛ по опросам тренеров и генменеджеров.

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