Василевский стал лучшим вратарём НХЛ по опросам тренеров и генменеджеров

Вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский был назван лучшим голкипером Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по опросу генеральных менеджеров и тренеров клубов.

Опрос провёл портал The Athletic, в нём участвовали шесть генеральных менеджеров, четыре главных тренера и пять тренеров вратарей.

На первое место попал голкипер «Тампы» Андрей Василевскоий. Вторую строчку разделили Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс»).

Российский голкипер клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский занял восьмое место в рейтинге. Также в этот список попали: Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс», 12-е место), Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 15-е место), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз», 17-е место).

Ранее сообщалось, что в НХЛ считают Василевского главным претендентом на «Везина Трофи».