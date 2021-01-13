В НХЛ 27 игроков сдали положительные тесты на COVID-19

За время тренировочного лагеря Национальной хоккейной лиги (НХЛ) положительный результат теста на коронавирус получили 27 игроков из девяти клубов.

Как сообщается на сайте НХЛ, 17 игроков, получивших положительный результат, выступают за «Даллас Старз». До этого уже появилась информация, что в связи с данной ситуацией игры команды были перенесены на более поздний срок.

«У большинства из них не проявились симптомы, все игроки в настоящее время выздоравливают без осложнений», — говорится в сообщении.

С 30 декабря по 11 января в общей сложности было проведено около 12 тыс. тестов среди 1200 игроков.

Ранее вратарь «Далласа» Антон Худобин рассказал, как переболел коронавирусом в России.