В НХЛ 27 игроков сдали положительные тесты на COVID-19
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Как сообщается на сайте НХЛ, 17 игроков, получивших положительный результат, выступают за «Даллас Старз». До этого уже появилась информация, что в связи с данной ситуацией игры команды были перенесены на более поздний срок.
«У большинства из них не проявились симптомы, все игроки в настоящее время выздоравливают без осложнений», — говорится в сообщении.
С 30 декабря по 11 января в общей сложности было проведено около 12 тыс. тестов среди 1200 игроков.
Ранее вратарь «Далласа» Антон Худобин рассказал, как переболел коронавирусом в России.