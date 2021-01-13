В НХЛ 27 игроков сдали положительные тесты на COVID-19

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За время тренировочного лагеря Национальной хоккейной лиги (НХЛ) положительный результат теста на коронавирус получили 27 игроков из девяти клубов.
В НХЛ 27 игроков сдали положительные тесты на COVID-19
  • © Reuters

Как сообщается на сайте НХЛ, 17 игроков, получивших положительный результат, выступают за «Даллас Старз». До этого уже появилась информация, что в связи с данной ситуацией игры команды были перенесены на более поздний срок.

«У большинства из них не проявились симптомы, все игроки в настоящее время выздоравливают без осложнений», — говорится в сообщении.

С 30 декабря по 11 января в общей сложности было проведено около 12 тыс. тестов среди 1200 игроков.

Ранее вратарь «Далласа» Антон Худобин рассказал, как переболел коронавирусом в России.

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