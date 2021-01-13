Малкин хочет стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза
- © Reuters
«Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы с Кросби и Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить. Мы все очень сильно хотим выиграть Кубок ещё раз», — цитирует Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
По его словам, в «Питтсбурге» намерены бороться за трофей в каждом сезоне и он очень надеется, что предстоящий сезон обойдётся для него без травм.
Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.
Ранее жена Малкина рассказала о взаимоотношениях мужа с Кросби и Овечкиным.