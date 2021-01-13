Малкин хочет стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хочет стать первым российским хоккеистом, которому удавалось выиграть Кубок Стэнли четыре раза.

«Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы с Кросби и Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить. Мы все очень сильно хотим выиграть Кубок ещё раз», — цитирует Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, в «Питтсбурге» намерены бороться за трофей в каждом сезоне и он очень надеется, что предстоящий сезон обойдётся для него без травм.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах.

Ранее жена Малкина рассказала о взаимоотношениях мужа с Кросби и Овечкиным.