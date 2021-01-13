Малкин хочет стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза

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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что хочет стать первым российским хоккеистом, которому удавалось выиграть Кубок Стэнли четыре раза.
Малкин хочет стать первым российским хоккеистом, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза
  • © Reuters

«Я могу стать первым русским, выигравшим Кубок Стэнли четыре раза. Вот моя мотивация на данный момент. Мы с Кросби и Летангом часто общаемся между собой и знаем, что очень хотим победить. Мы все очень сильно хотим выиграть Кубок ещё раз», — цитирует Малкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По его словам, в «Питтсбурге» намерены бороться за трофей в каждом сезоне и он очень надеется, что предстоящий сезон обойдётся для него без травм.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. С тех пор он выиграл с командой три Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. 

Ранее жена Малкина рассказала о взаимоотношениях мужа с Кросби и Овечкиным.

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