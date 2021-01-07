Жена Малкина рассказала о взаимоотношениях мужа с Кросби и Овечкиным

Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, высказала мнение о конкуренции её мужа с Сидни Кросби в клубе и с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в сборной России.

«Я никогда не слышала от мужа, что его интересы где-то в чём-то ущемили. Да и потом это же не вопрос, кто лучше играет в хоккей — Кросби, Овечкин или Женя Малкин. У каждого свои преимущества. Кто-то забрасывает больше шайб, кто-то отдаёт больше пасов, кто-то более техничен, кто-то банально более здоров. У мужа с Сидом всегда были хорошие приятельские отношения, как и с Сашей Овечкиным. Закадычными друзьями их не назвать, но никаких, даже мелких конфликтов я не припомню. Более того, мне иногда кажется, что всем троим очень повезло в этом плане. Здоровая спортивная конкуренция на таком уровне помогает не расслабиться, поддерживать свой уровень, стремиться к большему. То, что рядом находятся такие топ-игроки, как Сид и Саша, лично я расцениваю как дополнительный ключ ко всем успехам Евгения», — рассказала Кастерова RT.

Ранее она рассказала, чувствует ли она свою причастность к спортивным успехам мужа.