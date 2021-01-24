Первый в сезоне гол Дадонова не помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»

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«Виннипег Джетс» победил на своей площадке «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый в сезоне гол Дадонова не помог «Оттаве» обыграть «Виннипег»
  • Reuters
  • © Marc DesRosiers-USA TODAY Sports

После двух периодов хозяева уступали со счётом 2:3, однако в итоге одержали победу — 6:3. Дубль в их составе оформил Эндрю Копп, по шайбе добавили Николай Элерс, Кайл Коннор, Пол Штястны и Марк Шайфли.

У «Оттавы» первый в сезоне гол провёл россиянин Евгений Дадонов. Также отличились Брэди Ткачук и Ник Пол. В активе Артёма Анисимова результативная передача.

Ранее сообщалось, что четверо россиян попали в топ-32 лучших молодых игроков по версии НХЛ.

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