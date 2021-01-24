Четверо россиян попали в топ-32 лучших молодых игроков по версии НХЛ

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Четыре российских хоккеиста попали в предполагаемый топ-32 драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2021 году.

Список подготовил официальный сайт лиги. Его возглавил канадец Оуэн Пауэр, далее следуют швед Симон Эдвинссон и ещё один представитель Канады Брендт Кларк.

На 13-е место составители рейтинга определили российского защитника Даниила Чайку из ЦСКА, на 15-е — форварда Никиту Чибрикова (СКА), на 27-е — нападающего Александра Кисакова («Динамо»), на 32-е — защитника Даниила Соболева («Виндзор», Хоккейная лига Онтарио).

Ранее сообщалось, что Андрей Николишин объяснил причины успешного дебюта Капризова в НХЛ.

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