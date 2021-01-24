Николишин объяснил причины успешного дебюта Капризова в НХЛ

Знаменитый в прошлом российский хоккеист, а ныне тренер Андрей Николишин прокомментировал успешный дебют Кирилла Капризова за «Миннесота Уайлд» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

По словам специалиста, Капризов — давно сложившийся игрок, который доказал свой уровень на мировой арене, начиная с молодёжного чемпионата мира и заканчивая Олимпиадой и КХЛ.

«Кирилл до нынешнего года поиграл на всех уровнях, кроме НХЛ. Для него заокеанская карьера — новый этап. Но Капризов туда приехал сложившимся игроком, лидером клуба и национальной сборной. И его успешное выступление в первых матчах за «Миннесоту» не удивило, а только лишний раз подтвердило уровень этого игрока и порадовало. Он молодец, что перебрался в сильнейшую лигу мира и теперь показывает там свою профпригодность», — приводят слова Николишина «Известия».

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало» в НХЛ.