«Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало» в НХЛ
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Основное время встречи, прошедшей в Вашингтоне, завершилось со счётом 3:3.
В составе хозяев отличились Никлас Бэкстрём, Ник Дауд и Якуб Врана. «Сэйбрз» ответили шайбами Эрика Стаала, Дилана Козенса и Райли Шихана.
Победу «Кэпиталз» в серии буллитов принёс точный бросок Джона Карлсона.
Напомним, что российские игроки столичной команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены на четыре матча за нарушение медицинского протокола коронавируса.
Ранее сообщалось, что три очка Александра Радулова и гол Дениса Гурьянова помогли «Даллас Старз» разгромить «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.