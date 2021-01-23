«Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» без россиян в составе по буллитам одолел «Баффало» в НХЛ
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Основное время встречи, прошедшей в Вашингтоне, завершилось со счётом 3:3. 

В составе хозяев отличились Никлас Бэкстрём, Ник Дауд и Якуб Врана. «Сэйбрз» ответили шайбами Эрика Стаала, Дилана Козенса и Райли Шихана.

Победу «Кэпиталз» в серии буллитов принёс точный бросок Джона Карлсона.

Напомним, что российские игроки столичной команды Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов отстранены на четыре матча за нарушение медицинского протокола коронавируса.

Ранее сообщалось, что три очка Александра Радулова и гол Дениса Гурьянова помогли «Даллас Старз» разгромить «Нэшвилл Предаторз» в НХЛ.

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